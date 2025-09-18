«Sé la maldita razón por la que tú apellido signifique algo algún día»: la inédita anécdota de Dana White con Hecher Sosa

La mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, la Ultimate Fighting Championship (UFC), siempre se ha caracterizado por acoger múltiples historias de superación, narrativas que convierten a sus atletas a una suerte de superhéroes por superar variopintas adversidades. Sin duda, el nuevo fichaje de la UFC, el canario Hecher Sosa, quien venció el pasado martes en el Dana White's Contender Series, personaliza uno de los relatos más potentes.

El Guanche Warrior, como se le apoda, había perdido hace unos meses a su hermana, mientras luchaba por hacerse un hueco en la mayor liga de MMA del planeta. Ahora, su padre se encontraba en fase terminal, debido a una terrible enfermedad, pero decidió seguir adelante, viajar hasta Las Vegas y pelear contra Mackson Lee para conseguir su sueño. Tras su victoria, el CEO de la UFC, Dana White, se acercó a hablar personalmente con Hecher Sosa, trasladándole su apoyo y admiración.

Noticia Relacionada Hecher Sosa conquista a Dana White: arrolla a Mackson Lee y firma con la UFC tras perder a su padre dos días antes Álvaro Colmenero El CEO de la mayor liga de MMA del mundo se acercó a felicitar al canario, resaltando su capacidad de reponerse ante la adversidad de pelear conociendo el fallecimiento de su progenitor

Durante su breve encuentro, el mandamás de la UFC le transmitió su cariño y, en un gesto inédito, le regaló una nota escrita de su puño y letra: «Sé la maldita razón por la que tú apellido signifique algo algún día». El texto hacía referencia a su padre, Domingo Sosa, fallecido dos días antes, mientras el canario encaraba el recorte de peso para cumplir con profesionalidad y disputar el combate estelar del sexto episodio de Contender Series. Algo que ha sabido valorar Dana White, quien le dio su bendición al de Lanzarote.

La nota que le dio Dana White a Hecher Sosa tras lograr su billete para la #UFC ♥️



"Sé la puta razón por la que tu apellido signifique algo algún día"#DWCS #DWCSHBOMax pic.twitter.com/po8dXst211 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 17, 2025

«La vida puede ser muy dura y ponerse muy fea, pero superar de la forma en que lo has hecho la situación, venir esta noche y ganar, estoy contento y feliz. Te deseo todo lo mejor en la UFC», apuntó Dana White. Momentos más tarde, el conejero se abrazó con su equipo, capitaneado por Mario Alonso, y el resto de amigos y familiares que le acompañaban en Las Vegas.

Ahora, tocará regresar a España y reconstruirse, después de una pérdida tan importante para su vida. «Antes de venir aquí sabía que probablemente no hablase nunca más con mi padre y antes de venir me despedí de él, me faltaron muchas cosas por decirle pero hoy lo representé de la mejor manera como él me enseñó, siempre me decía, siempre fuerte, siempre juntos», señaló Hecher Sosa ante los medios.

Después de sumarse a la Armada española en la UFC, donde ya están Ilia y Aleksandre Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez, la hinchada hispana de las artes marciales mixtas ya cuentan los días para que el luchador conejero debute dentro del octágono más famoso del planeta.