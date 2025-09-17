Topuria insiste en pelear con Crawford: «Te enseñaré a bailar el mariachi en el ring»

La aventura de Ilia Topuria en el boxeo podría llegar antes de lo esperado. Si bien es cierto que El Matador tiene por delante el reto de continuar agrandando su legado dentro de las artes marciales mixtas (MMA), y la UFC le va a empujar en algún momento a defender su título mundial del peso ligero, el hispanogeorgiano es consciente de que una 'súper pelea' dentro de las dieciséis cuerdas podría ser muy rentable para sus intereses económicos. Es por ello que ya tiene en mente dos nombres, que precisamente se enfrentaron entre ambos el pasado fin de semana: Terence Crawford y Canelo Álvarez.

De hecho, el sábado ocurrió una imagen muy curiosa en ese combate estelar, ya que el púgil estadounidense, que se impuso por decisión unánime al mexicano, salió hacia el cuadrilátero con la Canción del Mariachi, un tema utilizado tanto por el asturiano Joel Álvarez como por el propio Ilia Topuria en sus peleas dentro de la UFC. ¿Sería un guiño? ¿O más bien una provocación? ¿Podría ser únicamente una coincidencia?

Para El Matador, parece claro. Es un mensaje, o al menos así lo ha interpretado él, que ha metido una marcha más en su marketing en redes sociales, volviendo a llamar a Crawford a pelear. «Primero me llama borracho, luego sale con mi canción... Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar el mariachi en el ring. Y Canelo, te guardo una ronda después de él», escribió Ilia Topuria en su perfil de 'X', lanzando el anzuelo también al boxeador mexicano, a quien admira y le gustaría enfrentarse algún día en el boxeo.

First he calls me drunk… then he walks out to MY song. Crawford, whenever you want, I’ll teach you how to dance that mariachi in the ring. And Canelo, I’ll save you a round after him. — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 14, 2025

Por el momento, Topuria espera la llamada de la UFC para conocer sus nuevas condiciones contractuales después del anuncio de que los derechos televisivos de la compañía los explotará Paramount, a razón de 1.100 millones de dólares por temporada. Una cantidad astronómica con la que El Matador pretende mejorar sus condiciones económicas dentro del octágono. Las próximas semanas serán determinantes para conocer su futuro.