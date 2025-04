Sigue en directo la jornada en Tokio 2020: Xiao y Robles se clasifican para la segunda ronda

El judoca japonés Naohisa Takato logró este sábado el primer oro olímpico para su país tras imponerse en la final de -60 kilos al taiwanés Yung Wei Yang con el punto de oro. Takato, que fue medalla de bronce en Río 2016, ejerció de profeta en su tierra y subió dos escalones en el podio. Con su triunfo devuelve a Japón a la gloria olímpica en judo, donde no ganaba un oro olímpico desde el año 2004 en Atenas.

El gimnasta español Rayderley Zapata disputará la final del ejercicio de suelo de la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio tras finalizar con la cuarta mejor nota este sábado durante la clasificación de la competición por equipos. El hispano-dominicano fue de los primero en competir y tuvo que esperar hasta que acabasen las otras dos subdivisiones para certificar una clasificación, bien encarrilada y que finalmente fue la única noticia positiva de la selección masculina.

"Contenta no del todo, un poco agridulce porque he perdido la de oro, hay que hacerse a la idea. Pero agradecer a todo el mundo el apoyo, me decían que España estaba revolucionada conmigo. Me llevo el tener a tanta gente desde España detrás. Me ha ganado y es la campeona olímpica, se lo merece, es una competidora increíble. Te quedas con las ganas de poderla ganar, pero habrá que dejarlo para otra ocasión. Si el público ha vibrado conmigo, yo también con ellos. Es una pasado que me hayan seguido para ver un combate de taekwondo, que no tiene tanta visibilidad, sólo puedo dar las gracias. Techo tengo, lo que no sabemos aún es dónde está y vamos a intentar encontrarlo".

La española María Xiao ha ganado a la kazaja Anastassiya Lavrova y se medirá en segunda ronda a la hongkonesa Minnie Soo Wai Yam, número 30 del ranking mundial. Xiao se suma a Robles, que también ganó su partido de primera ronda. La mala noticia fue la derrota de Galia Dvorak.

La jornada del sábado en Tokio da sus últimos coletazos. Un día en el que España ha logrado su primera medalla, gracias a la plata de Adriana Cerezo. Estas son las competiciones programadas para el día de mañana.

Tremendo partido entre dos de las grandes candidatas. Países Bajos y Brasil empatan 3-3. Anotaron para las europeas Mdeva en dos ocasiones y Janssen, mientras que en el bando sudamericano, las autoras de los tantos fueron Debinha, Marta y Ludmila. Estados Unidos, tras su fiasco con Suecia en la primera jornada, va ganando 3-0 a Nueva Zelanda en el minuto

La crónica de Emilio V. Escudero: 'Adriana Cerezo, plata en un final agónico'

Cerezo es derrotada en el último ataque de su oponente (11-10). Una pena, pero qué gran torneo de la española, de tan solo 17 años, que se ha impuesto ante grandes luchadoras en Tokio. Lágrimas en su rostro pero mucho orgullo hacia Cerezo. Una plata que en unos años bien podría ser un oro .

CEmpieza el último asalto. Gana la tailandesa Wongpattanakit 9-6. Todo por decidir.

¡Comienza la esperada final! Cerezo a por el oro.

Clara Azurmendi, única representante española en la categoría, es eliminada por la surcoreana S. Ann en la primera ronda.

El español Álvaro Robles derrota al argentino Gastón Alto por 4-1. No mentía el tenista de mesa cuando aseguraba que llegaba a Tokio con «un punto de forma muy dulce».

En apenas diez minutos, Adriana Cerezo se juega la medalla de oro en la final de -49 kg. Su rival será la tailandesa Panipak Wongpattanakit. Siga en directo el combate.

Mireia Belmonte, tercera y a la final de los 400 estilos (4:35:8). Espectacular final de prueba de la catalana, que consiguió cazar a su contrincante húngara en el último instante.

Gabajosa ha sido claro, son los Minnesota Timberwolves los que no permiten a Juancho disputar los Juegos: «Juancho quiere estar en los Juegos, pero Juancho no podrá estar. Alguien ha decidido que no vaya y no hablo de motivos médicos. Me refiero a su presidente de operaciones (Gersson Rosas).

Joan Lluís Pons destaca en los 400 estilos con la gran marca de cuatro minutos, doce segundos y 47 décimas, récord olímpico de España en la categoría. Sin embargo, su tiempo no pasa el corte y finalmente se queda fuera de la final.

Pablo Carreño pasa a la siguiente ronda tras eliminar al estadounidense Tennys Sandgren por 7-5 y 6-2. Se acumulan las buenas noticias en la primera jornada de los Juegos para la delegación española.

La selección femenina española arrasa a Sudáfrica por 29-4 ¡Gran comienzo para el combinado nacional en Tokio!

La crónica de la gesta de Carapaz, el nuevo héroe de Ecuador, por Igor Barcia.

Juancho Hernangómez, baja para los Juegos Olímpicos . El alero de la selección será sustituido por Xabier López-Arostegui.

A las 13.00 horas, Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, comparecerá para comunicar cambios en el equipo de baloncesto dirigido por Scariolo.

Victoria de Muguruza y Carla Suárez en su debut en los dobles . Las españolas se impusieron a las belgas Elise Mertens y Alison Van Uytvanck por 6-3 y 7-6.

Herrera y Gavira caen antes lo rusos Semenov y Leshukov en la primera jornada (21-19 y 22-20). Se jugarán el pase contra los noruegos Mol y Sørum, de las mejores parejas del mundo.

¡España vence Alemania en un partido agónico por 27 a 28! 'Sufrido partido y merecida victoria. El próximo encuentro, el lunes frente a Noruega (9.15 horas).

El ecuatoriano Richard Carapaz es el nuevo campeón olímpico de ciclismo en ruta después de imponerse en el durísimo circuito con destino al autódromo de Fuji. Un ataque a poco más de 20 kilómetros en compañía primero de Brandon McNulthy y en solitario en los ocho finales le ha permitido al corredor del Ineos, hoy con el maillot de Ecuador, teñirse de oro y convertirse en el sucesor de Greg Van Avermaet cinco años después. Por detrás, la falta de entendimiento en el grupo donde estaban Van Aert y Pogacar , que en un tremendo sprint han sido segundo y tercero, respectivamente.

¡Carapaz, campeón olímpico en Tokio! El ciclista llega con mucha ventaja a la meta y le da la primera medalla a Ecuador de la cita olímpica. Increíble esfuerzo final de Van Aert, que se hace con la plata. El podio lo completa Pogacar con el bronce.

¡Richard Carapaz rompe a cinco kilómetros de la meta! McNulty, segundo, se queda atrás y Van Aert aprieta al británico.

Alemania 13 - España 12 al descanso. Sigue la segunda parte, en directo .

Adriana Cerezo, primera medalla asegurada para España tras vencer a la truca Rukiye Yildirim por 39-19. Disputará la final a las 14:30 horas.

Paula Badosa pasa a la siguiente ronda tras vencer a Mladenovic. Pablo Andújar, wn cambio, es eliminado de los Juegos tras caer contra el galo Humbert (7-6 y 6-1).

Sigue en directo el España-Alemania

Balonmano: Alemania - España (9.00 horas); semifinales de taekwondo: Adriana Cerezo , a por la medalla (9.30 horas); tenis: debut de Pablo Carreño - Tennys Sandgren (10.00 horas) y natación: Mireia Belmonte en los 400 estilos (13.30 horas).

¡Impresionante Adriana Cerezo! Con tan solo 17 años, la española se ha metido en las semifinales tras vencer (27-1) a una leyenda del deporte como la china Wu. A las 9:3o horas buscará una plaza por la final. El otro español, Adrián Vicente, ha perdido en cuartos pero aún puede entrar en la repesca y entrar en la lucha por las medallas.

Malas noticias. Alejandro Valverde 'ha pinchado'. El murciano está muy cansado y empieza a bajar el ritmo a 90 kilómetros de la meta, lo que le deja sin opciones para alcanzar el podio en Tokio. Una pena, ya que era su gran objetivo antes de retirarse.

Comienza el ascenso al Monte Fuji, uno de los emblemas de Japón. El grupo español, liderado por Valverde, tiene más difícil el podio a cada kilómetro que pasa.

El tenista español Roberto Carballés no pudo con el georgiano Nikoloz Basilashvili y quedó eliminado en primera ronda del torneo olímpico de tenis. Bajo un sol abrasador, el tenista georgiano se impuso por 6-3 y 6-2 en 1h13 de partido para meterse en segunda ronda.

España logra finalmente salvar un empate ante Argentina (1-1), en un partido muy tenso.

Así vio el enviado especial la eliminación de los judocas españoles Fran Garrigós y Julia Figueroa

El equipo español está peleando para lograr la clasificación en su subdivisión, pero le está costando. Mejor lo tiene Ray Zapata, con bastantes posibilidades de lograr el pase a la final.

En apenas tres horas la selección española de balonmano masculino se medirá a Alemania (9.15h). La que es posiblemente la generación más brillante de este deporte en nuestro país aspira a poner la guinda a su historial con el oro. Lee AQUÍ la previa sobre la participación tanto del equipo masculino como del femenino en los Juegos de Tokio 2020.

Caída de Geraint Thomas . A 156 kilómetros el británico, que marchaba en el pelotón, se ha ido al suelo con un compañero. Se lamentaba el ciclista de su mala suerte ante la curiosidad de las cámaras. Se ha hecho varias heridas en su costado derecho, sobre todo en el codo y en el hombro pero puede continuar.

A 165 kilómetros para la meta la escapada se mantiene en la prueba de ciclismo en ruta, pero el pelotón mantiene la calma. Queda mucho recorrido por delante y la situación no estña descontrolada.

Mejor le han salido las cosas a Alejandro Davidovich, que se mete en la siguiente ronda tras batir a Pedro Sousa en dos sets por 6-3 y 6-0. En breve saltarán a la pista Paula Badosa, que se verá las caras con la francesa Kristina Mladenovic, y Roberto Carballés, que se mide en la primera ronda al georgiano Nikoloz Basilashvili.

Del boxeo llega otra mala noticia. Derrota del español José Quiles frente al irlandés Anthony Walker, por decisión unánime de los jueces de la pelea.

Por desgracia no todo son victorias, como relata nuestro enviado especial Pablo M. Díez. Francisco Garrigós y Julia Figueroa han caído eliminados. A manos del francé Mkheidze y la israelí Rishony respectivamente.

El COE también celebra el triunfo de Cerezo en las redes...

En taekwondo, Adriana Cerezo, la imitadora de Jackie Chan que sueña con una medalla en Tokio , se impone a la número 2 del mundo, la serbia Bogdanovic, y avanza a la siguiente ronda.

Ya suenan los himnos del Argentina-España de hockey hierba, que supone el debut para la selección española en el torneo.

Adrián Vicente se mete en la siguiente ronda del torneo de taekwondo tras un gran combate y el COE lo celebra así:

Con poco más de 220 kilómetros por delante, el pelotón marcha tranquilo pese a que ocho corredores han saltado del grupo y se han hecho un hueco de casi 5 minutos.

Atrás quedó el susto de anoche, y la selección española de ciclismo ya está en carrera, dentro del pelotón que acaba de tomar la salida en los 234 kilómetros de exigente ruta olímpica. Anoche, el positivo de un masajista de la selección encendió las alarmas en el seno del equipo, que esperar al veredicto del Comité organizador y del gobierno japonés. Finalmente, después de que los cinco corredores dieran negativo, se les consideró aptos para participar, y esta mañana se les ha podido ver sonrientes en la zona de salida del parque Musashinonomori, con un Alejandro Valverde que a sus 41 años quiere pelear por las medallas en una cita olímpica que nunca se le ha dado bien, estando siempre lejos del podio. Hoy, rodeado de un bloque muy potente en el que se encuentran Omar Fraile, Jesús Herrada y los hermanos Izagirre, quiere estar en el grupo de favoritos en el que destacan Wout Van Aert, Tadej Ogacar, Primoz Roglic o Richard Carapaz. En los momentos previos a la salida, se ha visto tranquilidad en el seno del grupo español, que una vez centrados en la carrera y dejado atrás el incidente de ayer, se han reunido en la salida neutralizada en un pelotón que ha formado con Bélgica a la cabeza. Greg Van Avermaet, vigente campeón olímpico, porta el número uno y junto a sus compañeros ha tenido el privilegio de arrancar al frente en esas primeras pedaladas de una carrera que promete ser muy exigente camino del circuito de Fuji, ya que hay un desnivel acumulado cercano a los 5.000 metros y un muro a 40 kilómetros, el Mikuni Pas, más de seis kilómetros por encima del 10% de desnivel y donde sin duda los grandes candidatos a la medalla de oro van a presentar su batalla.

A esta hora, mientras en la prueba de ciclismo comienzan a aparecer los primeros problemas para algunos corredores en forma de pinchazos y averías, está previsto también el inicio del choque entre Pedro Sousa y el español Alejandro Davidovich.

En un precioso paraje comienza la prueba de ciclismo en ruta, que coronará en unas horas al campeón olímpico. El pelotón se toma con calma los primeros metros, en los que la expectación es grande, con un buen número de aficionados en los márgenes de la carretera. Un coche de la organización marca el ritmo.

Ray Zapata, logra una gran puntuación en el ejercicio de suelo. Parece que la gran esperanza de la gimnasia española ha llegado a la cita de Tokio en plena forma.

El equipo español masculino de gimnasia artística ya compite en el Centro de Gimnasia Ariake por su clasificación.

España tiene hoy dos citas importantes también en deportes de equipo, con el choque ante Alemania en balonmano, previsto para las 9.15 hora española; y también en el hockey hierba, donde el rival será Argentina y la hora del duelo las 5.15.

A esta hora varios representantes españoles, como Aina Cid y Virginia Díaz Rivas o Jaime Canalejo y Javi García, pelean en las pruebas de clasificación de la categoría 'Dos sin timonel' de Remo, que han comenzado hoy en el canal de regatas. Ellas se convierten en las primeras españolas que pasan de ronda en estos juegos, pues disputarán las semifinales. Ellos tendrán que esperar a la repesca.

También habrá una amplia representación española hoy en los torneos de tenis con Alejandro Davidovich enfrentándose a las 4.00 a Pedro Sousa, el Paula Badosa-Kristina Mladenovic ya al alba en España, a las 6.00 horas, y la pareja Carla Suárez y Garbiñe Muguruza enrentándose a las 8.00h a Alison Van Uytvanck y Elise Mertens.

Poco antes de que los ciclistas comiencen a rodar por el circuito en torno a Tokio, a las 5.06h y a las 4.24h debutarán en taekwondo Adriana Cerezo (-49 kgs) y Adrián Vicente (-58 kgs) en las primeras rondas clasificatorias.

La mejor forma de tener controladas todas las pruebas que arrancan hoy en la cita japonesa es consultar nuestro calendario , con todas las competiciones y, en detalle, aquellas en las que habrá participación española.

Para seguir la carrera sin perder detalle, consulta AQUÍ nuestra guía de la prueba de ruta, con detalles del recorrido, los favoritos y las opciones de medalla para España.

Y es que según explicaba nuestro enviado especial Igor Barcia, la carrera de hoy, cuya salida está prevista para las 04.00 hora española, será un todos contra Van Aert .

Precisamente, uno de los deportes que pone en juego las mesallas ya en la jornada de hoy es el ciclismo en ruta, donde españa aspira al podio. Con un equipo formado por Omar Fraile , los hermanos Izaguirre, Jesús Herrada y con el veterano Alejandro Valverde como líder, la selección española aspira a responder al favoritismo de corredores como Pogacar, Roglic o Van Aert .

Con los ecos de la ceremonia de apertura aún apagándose, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 alcanzan la velocidad de crucero con varias competiciones ya en marcha. Balonmano, boxeo, bádminton, gimnasia artística o hockey hierba se ponen en marcha, mientras que en otros deportes como la esgrima, el ciclismo, la halterofilia, el judo o el taekwondo habrá ya hoy pelea por las medallas.