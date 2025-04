A falta de Rahm, Campillo: el nuevo mejor jugador español del PGA Tour

Jorge Campillo (37) es un hombre tranquilo, poco dado a los excesos. No celebra con grandes alharacas sus éxitos pues sabe que sus prestaciones son las de un gran vehículo diésel y no necesita los acelerones de uno de gasolina.

Por eso, cuando va ... a comenzar su decimoquinta temporada como profesional ve con calma y confianza el nuevo reto que se le plantea en su vida: jugar en el PGA Tour. A lo largo de la historia sólo han sido nueve los españoles que han contado con tarjeta de la mejor gira del planeta (Severiano Ballesteros, Chema Olazábal, Miguel Ángel Martín, Miguel Ángel Jiménez, Alejandro Cañizares, Sergio García, Gonzalo Fernández-Castaño, Rafa Cabrera y Jon Rahm) y en 2024 el extremeño logrará que no se quiebre esa racha a pesar de la marcha del vizcaíno al LIV Golf. «Evidentemente, estoy muy emocionado por alcanzar esa cota, pero tampoco es algo que hubiera buscado y que me ha llegado un poco de rebote. No me quiero hacer muchas ilusiones porque no sé cómo va a salir la experiencia», explica con sinceridad.

Y lo que dice tiene su lógica, pues la carta de juego que ha conseguido gracias al reciente acuerdo entre el PGA Tour y el Circuito Europeo por la que los diez mejores del año podrán viajar a Estados Unidos, tiene su truco. «Es cierto que seré miembro del Tour, pero no tendré acceso a los mejores torneos, los designados que reparten la mayor cantidad de dinero. De manera que me costará sumar puntos en la clasificación anual para renovar los derechos en 2025». Por eso no quiere hacerse grandes ilusiones ni cambiar su calendario de golpe cuando no sabe qué va a suceder.

«En principio no quiero hacer planes a largo plazo, prefiero ir viendo cómo se desarrolla la temporada y a partir de ahí ya la iré afinando un poco más», analiza. Lo que tiene claro es que, en cuanto termine esta etapa de recargar pilas en casa afrontará los torneos inaugurales del European Tour antes de cruzar el Atlántico para la nueva vida que se le plantea. «Hasta abril jugaré los cinco torneos de aquí del desierto y después seis allí (México, Palm Beach y Puerto Rico, una semana de descanso, y Palm Harbour, Houston y San Antonio). A partir de entonces, que ya será abril, ya veremos cómo afrontar el resto del año».

«Nos vemos en América»

En su último encuentro en la final de Dubái del mes pasado, Rahm se despidió de Campi con un «nos vemos en América el año que viene». De ahí nada hacía pensar que en 2024 se fuese a quedar como único representante hispano ante la baja del vasco. «No me podía imaginar que Jon se fuera a ir al LIV, me pilló totalmente por sorpresa. Todo el mundo sabía lo ligado que estaba al PGA Tour, pero bueno, últimamente desde el presidente del Gobierno para abajo todo el mundo cambia de opinión, ¿no?», comenta con sorna.

Al margen del hecho de sentirse más solo en su aventura, tampoco considera que la ausencia de Jon le vaya a perjudicar en demasía. «Nuestra relación siempre ha sido buena, es un chico muy correcto y nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que tampoco va más allá del campo de golf, nunca nos hemos ido a cenar juntos, por ejemplo. Y, como ya he dicho, los torneos en los que yo voy a participar tampoco son los que él jugaría, así que íbamos a coincidir poco». O sea, que no va a sentirse abandonado en absoluto en esos viajes. «Yo estudié en la universidad de Indiana y conozco bien el país, eso no será un problema. Y luego, durante los torneos, allí el trato es más individualista y tampoco te relacionas mucho con los demás. Yo iré con mi 'caddy', Jesús Legarrea, como hacemos el resto del año por todos los países que visitamos, y no habrá mucha diferencia», prevé.

En toda su trayectoria, el asistente navarro es el segundo que le acompaña, una vez que el anterior, Borja Martín-Simó, lo tuvo que dejar para atender su negocio familiar. «No soy muy dado a los cambios, me gusta tener mucha estabilidad en mi vida, por eso tampoco me voy a revolucionar por lo que pueda pasar en esas seis semanas», reconoce. Y no es por el hecho de no sentirse capacitado para lo que se le viene encima, sino porque prefiere ir dando los pasos poco a poco, asentando cada vez más lo conseguido.

«Creo que he tenido una trayectoria muy sólida y mi intención es seguir por ese camino. He ganado tres torneos del European Tour y he podido hacerlo en otros más (ha quedado diecisiete veces entre los tres primeros), además de jugar en siete 'majors'. Lo cierto es que ahora mismo me apetece más hacer un buen resultado en el Open Británico del próximo mes de julio que ponerme a pensar en lo que pueda suceder en América en abril», indica. Y no lo dice por falsa modestia, sino por realismo. Nunca se le han subido los logros a la cabeza y sabe cómo lidiar con ellos.

Ya desde su etapa amateur estuvo en boca de todos. Fue siete campañas el mejor español del ranking y alcanzó el número 2 de la lista mundial. Muy cerca del primero que firmó Rahm antes de pasarse a profesional. Pero sabía que eso no le iba a asegurar nada en su siguiente categoría. «En absoluto, porque en aficionados te mides contra los mejores de tu generación que sólo quieren quedar bien, mientras que en los circuitos ya tienes gente de todas las edades que están buscando el sustento de sus familias. Son dos tipos de golf completamente diferentes». El último ejemplo de que no hay que lanzar las campanas al vuelo por su nueva condición de jugador del PGA Tour es que en 2024 va a ganar menos que en el curso que ahora acaba. «Curiosamente, se me han caído dos patrocinadores y mi marca de palos ha negociado a la baja –explica con resignación–. Pero no me quejo en absoluto. Si miro hacía atrás y veo lo que he logrado, no está nada mal para un chaval de Cáceres, un lugar donde no hubo golf hasta hace treinta años». Pura filosofía.