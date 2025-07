Histórica Iris Tió: medalla de oro y primera campeona del mundo española en solitario

Iris Tió es historia de la natación sincronizada española. La barcelonesa se ha proclamado campeona del mundo en el solo libre, convirtiéndose así en la primera nadadora española en conseguir una medalla de oro en una prueba en solitario.

El lugar más alto del podio mundial, aL que ni siquiera históricas como Ona Carbonell, Andrea Fuentes o Gemma Mengual pudieron llegar ante el aplastante dominio ruso, ha sido conquistado por Iris Tió, que suma además su tercera medalla en los Mundiales de Singapur.

En la final, la española se impuso a la china Huyan Xu y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, rompiendo así la tiranía del país asiático sobre la natación artística en estos campeonatos. Tió sumó una nota de 245.1913, con una puntuación de 112.9000 en la impresión artística y 132.2913 en la ejecución.

Después de las dos medallas de bronce conquistadas con el solo técnico y en el equipo libre, la catalana, a sus 22 años, sumó su tercera presea para que el combinado español de natación artística alcance un total de cuatro, igualando así las obtenidas el año pasado en Doha.

«Estoy en una nube de emociones, llorando, en 'shock'. Es la primera vez que España gana un oro mundial en solo y no me lo creo», sostuvo una emocionada Iris Tió en declaraciones a la Federación Española de Natación. «Cuando ha salido la puntuación de China, me he quedado flipando, porque la china es muy buena y la otra (Vasilina Khandoshka) también tenía mucha dificultad. Estoy muy feliz y orgullosa, y quiero dar las gracias a mis entrenadoras, porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Somos el mejor equipo del mundo, lo estamos defendiendo a muerte en estos Mundiales y nos está llegando muchísimo el amor de la gente que nos sigue», sentenció.