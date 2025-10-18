Las dinosaurias esta vez no dejaron prisioneras. La primera lista de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora nacional refleja la victoria por goleada de las futbolistas frente a todo y frente a todos. La vuelta de Jenni Hermoso, el regreso de Mapi León y ... la ausencia de Athenea del Castillo, a la que se han limpiado a la primera que han podido, son una muestra más del poder de las jugadoras, que, «como casi siempre en el fútbol femenino», acaban imponiendo sus condiciones y caprichos, caiga quien caiga.

Y aquí la dignidad de la responsable de fútbol femenino, Reyes Bellver, ha quedado por los suelos porque fue ella la que impuso a Montse Tomé que no convocara a Jenni. ¿Por qué ahora sí va con Sonia Bermúdez? Pues porque, por enésima vez, hay una traición, una falta de valores y de dignidad en el fútbol femenino.

Montse fue víctima del 'sistema'. ¿No lo viste venir, Montse, creías que a ti no te iban hacer lo mismo que tú le hiciste a Jorge Vilda? Y otra pregunta, esta vez para Reyes Bellver: ¿Jenni vuelve ahora porque ya se va «a portar bien» en las concentraciones? Y el remate: la vuelta de Mapi León deja claro que antes no iba porque Montse Tomé era la seleccionadora.

Esta primera lista de Bermúdez no deja de ser un paso más del retroceso que vive el fútbol femenino español. Se consiguió lo más difícil, pero entre unas y otras se lo están cargando. Así son entendibles los paupérrimos datos de asistencia, de audiencias y, sobre todo, de expectación, que cada día es un poquito menor; ahora es entendible que fuentes bien informadas cuenten que Irene Ferreras, la actual entrenadora del Granada y directiva de la RFEF, quiera dimitir porque todo lo que rodea a la selección española femenina resulta esperpéntico desde hace ya mucho tiempo.

El fútbol femenino español atraviesa una de sus etapas más contradictorias: mientras en lo deportivo se alcanzan logros históricos, en los despachos y vestuarios se acumulan las grietas. Las decisiones recientes no parecen responder a un proyecto sólido ni a una visión de futuro, sino a equilibrios de poder y pactos circunstanciales. Si el fútbol femenino quiere consolidar lo que tanto costó conseguir, necesita transparencia, coherencia y liderazgo real, no gestos ni imposiciones. De lo contrario, los éxitos se irán diluyendo entre disputas internas y desconfianza pública. Porque el talento dentro del campo no basta cuando fuera de él se juega un partido mucho más sucio y desordenado.

Desde el punto de vista deportivo, como avanzamos en un reciente artículo, en esta lista se ha confirmado la convocatoria de Eunate Astralaga –una portera de presente con un futuro espectacular–, la vuelta de Eva Navarro y, además, ya ha sido convocada una jugadora del Atlético de Madrid, Fiama Benítez. Como novedad por no esperada y por su juventud, no por su calidad y talento, destaca la convocatoria de Clara Serrajordi, otra jugadora del Barça. Hay talento, hay juventud y hay futuro, pero falta coherencia, dirección y estabilidad.

El fútbol femenino español no puede seguir avanzando solo a base de nombres o gestos mediáticos; necesita un proyecto claro, transparente y sostenido en el tiempo. Si no se recupera la credibilidad y el sentido común, los triunfos deportivos acabarán siendo solo un espejismo en medio del ruido. Sonia Bermúdez, tarde o temprano, a ti también te traicionarán.