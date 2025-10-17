Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la selección en la primera lista de Sonia Bermúdez

Comienza una nueva era en la selección española femenina. Después de dos años de Montse Tomé como seleccionadora, llega la hora de Sonia Bermúdez. La exfutbolista de Rayo, Atlético y Barça, entre otros, debuta en el banquillo de la vigente campeona del mundo y lo ... hace con el título de la Liga de Naciones en juego. Para enfrentarse a Suecia en las semifinales, la madrileña ha confeccionado su primera lista de convocadas, en la que la gran noticia es el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León.

La delantera del Tigres vuelve a una convocatoria doce meses después de su última presencia. A pesar de sus 35 años, la máxima goleadora de la historia de la selección atraviesa un buen momento de forma, con 13 tantos en 15 jornadas para marchar líder en la liga mexicana, lo que ha convencido a Sonia Bermúdez para llamarla de nuevo a filas.

Mientras que la central del Barcelona era una de las pocas jugadoras que no habían regresado a la selección desde el motín de las 15. Su último partido con España fue en la Eurocopa de 2022, antes de que se declarara en rebeldía. Casi todas sus compañeras se declararon meses después seleccionables, al contrario que Mapi León, como demostró en la lista de Oliva, en la que fue convocada por Tomé sin su consentimiento y terminó abandonando la concentración. Tres años después, pone fin a su distancia y vuelve a la selección.

Lista de Sonia Bermúdez para las semifinales de la Liga de Naciones Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga.

Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga. Defensas: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez y Lucía Corrales.

Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez y Lucía Corrales. Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi.

Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi. Delanteras: Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Cristina Martín-Prieto.

España, vigente campeona de la Nations League, se medirá a Suecia por un puesto en la final, que se disputará también a ida y vuelta en el parón de noviembre. Para ello, las de Sonia Bermúdez recibirán al combinado escandinavo en Málaga el viernes 24 (20.00 horas) y, cuatro días después, viajarán a Gotemburgo el martes 28 (19.00) para cerrar la eliminatoria.