Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la selección en la primera lista de Sonia Bermúdez

La seleccionadora llama a la delantera del Tigres tras un año de ausencia y a la central del Barça, que no había regresado desde el motín de las 15

Jenni Hermoso, durante un encuentro con la selección española
Daniel Cebreiro

Comienza una nueva era en la selección española femenina. Después de dos años de Montse Tomé como seleccionadora, llega la hora de Sonia Bermúdez. La exfutbolista de Rayo, Atlético y Barça, entre otros, debuta en el banquillo de la vigente campeona del mundo y lo ... hace con el título de la Liga de Naciones en juego. Para enfrentarse a Suecia en las semifinales, la madrileña ha confeccionado su primera lista de convocadas, en la que la gran noticia es el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León.

