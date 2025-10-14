Noticia en el Atlético femenino. No es que no fuera esperada la salida de Patricia González como directora deportiva, pero sí fue sorpresa el nombre del sustituto. El club rojiblanco anunció a Beni Rubido como nuevo director de futbol profesional femenino, exactamente el mismo cargo creado para Mateo Alemany ... en el masculino. Si la presencia del mallorquín es una amenaza para Carlos Bucero, aunque teóricamente llega a sus órdenes, el puesto de Beni se puede entender también como una amenaza para Lola Romero, la histórica jefa de la sección y actual directora general.

La llegada de Patricia al club colchonero hace año y medio se produjo a raíz de que María Vargas tuviera que dar un paso al lado. Mi sorpresa en el nombre es porque Beni Rubido es una persona que tiene una gran amistad con Patricia. Lo llevó a la Federación de Futbol de Madrid como seleccionador Sub-12 femenino cuando ella era directora deportiva: Y posteriormente le recomendó a distintas federaciones como seleccionador nacional (Beni Rubido ha sido seleccionador de la Republica Dominicana y en la actualidad lo era de Costa Rica).

¿Cómo ha dejado Lola Romero pasar la oportunidad de volver a colocar en el puesto a alguien de su máxima confianza?. Es una muestra más de que su futuro está más cerca de La Liga F (para ocupar primero la vicepresidencia y posteriormente pelear la presidencia frente a su amiga Ana Rossell, que, según fuentes bien informadas, está preparando su candidatura).

Conocí a Beni Rubido cuando él era entrenador del equipo juvenil del Madrid CFF, un equipo plagado de jóvenes jugadoras con mucho futuro. Alejandra Bernabé, Pichi, Gio, Pala o Irene eran las mejores jugadoras de la Comunidad de Madrid y los enfrentamientos contra nuestro Tacón eran auténticas batallas. Casi siempre nos ganaban. El día que no nos ganaron yo estaba en el banquillo del juvenil del Tacón, por circunstancias. Les ganamos y siempre entre bromas se lo recordaba. El segundo entrenador de aquel juvenil era el hermano de Beni. Cuando llegamos al Real Madrid ese segundo entrenador estaba trabajando en el club, trabajaba en el departamento de administración. En innumerables ocasiones comentamos aquellos partidos y aquella época.

A Beni Rubido lo considero un buen profesional, con una educación exquisita y formación académica, algo difícil de encontrar en el mundo del fútbol, además de buen entrenador. Su nuevo puesto hasta ahora no lo ha desempeñado en ningún club. A ver lo que se encuentra y cómo lo digiere en el día a día de un club complicado.

Lo que vuelve a llamar la atención es lo que tienen en común Alemany, Bucero, Patri y Beni, madridistas confesos.

En definitiva, el nombramiento de Beni Rubido como nuevo director de fútbol profesional femenino del Atlético de Madrid refleja un cambio de rumbo en la gestión del club, con movimientos que parecen responder más a una estrategia global que a la lógica interna del área femenina. La salida de Patricia González, la distancia de Lola Romero y la llegada de perfiles con pasado madridista dibujan un escenario de transición en el que el Atlético busca reordenar su estructura, aunque a costa de su propia identidad.