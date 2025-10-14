Suscribete a
eS FÚTBOL Y ES FEMENINO

Revolución en el Atlético femenino: otro Alemany para las chicas

Patricia González deja la dirección deportiva y llega Beni Rubido como director de fútbol profesional femenino. El club sigue nutriéndose de madridistas para sus puestos principales de gestión.

El Atlético quita galones al fútbol femenino

Beni Rubido, nuevo director de fútbol profesional femenino del Atlético de Madrid
Manuel Merinero

Noticia en el Atlético femenino. No es que no fuera esperada la salida de Patricia González como directora deportiva, pero sí fue sorpresa el nombre del sustituto. El club rojiblanco anunció a Beni Rubido como nuevo director de futbol profesional femenino, exactamente el mismo cargo creado para Mateo Alemany ... en el masculino. Si la presencia del mallorquín es una amenaza para Carlos Bucero, aunque teóricamente llega a sus órdenes, el puesto de Beni se puede entender también como una amenaza para Lola Romero, la histórica jefa de la sección y actual directora general.

