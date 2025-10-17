Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Cicatriza la herida Jenni Hermoso tras un año de ausencias, reivindicaciones y reproches a Montse Tomé

Selección española femenina de Fútbol

Sonia Bermúdez recupera en su estreno como seleccionadora a la veterana delantera madrileña, arrinconada por su predecesora en el cargo

Jenni Hermoso y Mapi León regresan a la selección española en la primera lista de Sonia Bermúdez

La patata caliente de convocar o no a Jenni Hermoso

Jenni Hermoso, en un partido con la selección española
Jenni Hermoso, en un partido con la selección española EFE
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando la nueva seleccionadora femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, se plantó por primera vez ante la prensa una vez asumido el cargo, una de las primeras cuestiones a las que se tuvo que enfrentar fue el espinoso caso de Jenni Hermoso, delantera del ... Tigres mexicano, por su ausencia en las convocatorias de Montse Tomé. Una decisión que la asturiana siempre achacó a «razones estrictamente deportivas», pero que no casaba demasiado con los buenos números de la delantera en el Tigres mexicano ni con los reproches de la futbolista a la entrenadora tras cada ausencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app