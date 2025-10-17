Cicatriza la herida Jenni Hermoso tras un año de ausencias, reivindicaciones y reproches a Montse Tomé

Cuando la nueva seleccionadora femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, se plantó por primera vez ante la prensa una vez asumido el cargo, una de las primeras cuestiones a las que se tuvo que enfrentar fue el espinoso caso de Jenni Hermoso, delantera del ... Tigres mexicano, por su ausencia en las convocatorias de Montse Tomé. Una decisión que la asturiana siempre achacó a «razones estrictamente deportivas», pero que no casaba demasiado con los buenos números de la delantera en el Tigres mexicano ni con los reproches de la futbolista a la entrenadora tras cada ausencia.

«No voy a descubrir ahora quién es Jenni, es una leyenda, máxima goleadora histórica de la selección y he compartido vestuario con ella, pero tendréis que esperar a la lista», zanjó Bermúdez en su presentación el pasado 10 de septiembre. Ahora, con la primera relación de convocadas en su estreno como seleccionadora, ha despejado todas las dudas con la llamada, un año después, a la madrileña, cuya última aparición con España fue el 29 de octubre de 2024 ante Italia, antes del célebre motín de las 15.

La convocatoria de Hermoso para la eliminatoria de semifinales de la Nations League ante Suecia ha sido la gran bomba de la primera lista de Bermúdez, que ya avisó en su puesta de largo que la selección comenzaba «de cero». A la nueva seleccionadora no le han importado los 35 años que figuran en el DNI de la delantera, sino su buen hacer en su club. Un rendimiento y unas cifras (13 goles en lo que va de campaña) que han llevado a la madrileña a ser designada mejor jugadora del mes de septiembre en la liga mexicana.

Hermoso, siempre dispuesta a volver

Con la llamada de Sonia Bermúdez se cicatriza una herida abierta en la selección femenina y Hermoso cumple una aspiración que no había dejado de reiterar cada vez que hacía declaraciones públicas. «No he dejado de trabajar porque si es algo deportivo o a nivel de fútbol, he intentado seguir manteniéndome en este nivel para que me puedan ver vistiendo esa camiseta, que para mí es el mayor orgullo, sinceramente, que puedo vivir en el fútbol», declaró en la previa de una convocatoria en marzo de 2025. «Porque representar a mi país es algo muy bonito. Después de más de doce años que llevo jugando en la selección, para mí es todavía importante poder ir y poder seguir disfrutando allí», agregó.

La vuelta de Jenni Hermoso y el debut en partido oficial de Sonia Bermúdez como seleccionadora llegarán el próximo viernes 24 de octubre, en el choque de ida de las semifinales de la Nations League ante Suecia, a disputar en el estadio de La Rosaleda de Málaga a las 20.00 horas.

Otro de los alicientes del duelo será el regreso también de la defensa central del Fútbol Club Barcelona 'Mapi' León, áun más alejada de la selección que Hermoso en los últimos tiempos. En concreto 1.184 días, pues el último partido de la azulgrana con la camiseta roja de España fue durante la Eurocopa de 2022.

El partido de vuelta de la eliminatoria que da acceso a la final del torneo, en la que España aspira a estar para revalidar el título, tendrá lugar en el Gamla Ullevi de Goteborg unos días después, el martes 28 a las 19.00 horas.