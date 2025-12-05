De la Fuente: «¿Argentina en dieciseisavos? Lo único que podemos controlar es ser primeros de grupo»

Con la tensión del sorteo del Mundial todavía flotando en el Kennedy Center de Washington, Luis de la Fuente compareció ante la prensa para analizar la fortuna que deparó el bombo a España. El seleccionador nacional se esforzó en no mostrar ni un mínimo ... de confianza ante un sorteo que ha colocado a su equipo en un grupo, a todas luces, cómodo: se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

«Son partidos complejos, difíciles, cada uno con su peculiaridad, y en un campeonato del mundo», dijo del escenario en esa fase de grupos. La fortuna de España en el sorteo es el infortunio de sus rivales. Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, hablaba tras el sorteo del «talento excepcional» de Lamine Yamal «pero sobre todo el colectivo, que es impresionante», dijo de España. Su homólogo de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito, decía que La Roja es la mejor selección del mundo.

«Les agradecemos las palabras, pero es un reconocimiento al fútbol español», reaccionaba ante estos elogios De la Fuente, que tiene la respuesta lista cuando se le pregunta por el favoritismo de España.

Un favoritismo «que no significa nada, que no garantiza nada. Pero que tampoco nos va a debilitar. Todo lo contrario. Es una gran responsabilidad, queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo».

Para conseguirlo, el primer objetivo es no pifiarla en la fase de grupos. Y aquí sería un tropiezo importante cualquier cosa que no sea acabar primera de grupo. No porque peligraría la clasificación -pasan a las rondas finales los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros- sino porque pondría a España en rumbo de colisión con otra de las grandes favoritas, Argentina.

El sorteo estaba condicionado para que España y Argentina no se encontraran hasta la final. Pero eso es con la condición de que sean primeras de grupo. En el caso de que Argentina sea segunda y España primera, o viceversa, se cruzarán en dieciseisavos de final.

«Siempre es importante ser primeros de grupo, por lo que pueda pasar después», respondía De la Fuente a este periódico ante la posibilidad de encontrarse con Argentina a las primeras de cambio. «Me he encontrado con Lionel Scaloni (el seleccionador argentino) y lo hemos hablado. Lo único que podemos controlar es lo nuestro, que es ser primeros de grupo. Y después, en las eliminatorias, ganar, ganar y ganar», dijo en una frase que recordaba a un antecesor legendario, Luis Aragonés.