Suscribete a
ABC Premium

fútbol / mundial 2026

De la Fuente: «¿Argentina en dieciseisavos? Lo único que podemos controlar es ser primeros de grupo»

El seleccionador español quiere huir de cualquier asomo de confianza pese los rivales asequibles resultantes del sorteo

El bombo del Mundial depara un grupo amable para España: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

La expedición española en el sorteo del Mundial celebrado en Washington
La expedición española en el sorteo del Mundial celebrado en Washington reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Enviado especial a Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la tensión del sorteo del Mundial todavía flotando en el Kennedy Center de Washington, Luis de la Fuente compareció ante la prensa para analizar la fortuna que deparó el bombo a España. El seleccionador nacional se esforzó en no mostrar ni un mínimo ... de confianza ante un sorteo que ha colocado a su equipo en un grupo, a todas luces, cómodo: se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app