El Betis, a romper la 'maldición' blaugrana

Los verdiblancos no ganan un partido de Liga al Barcelona en casa desde el año 2008

FIFA marca el 15 de diciembre como inicio del periodo de cesión de jugadores para la Copa África y el Betis negocia con Marruecos

Edu, celebrando un gol frente al Barcelona en el año 2008
Edu, celebrando un gol frente al Barcelona en el año 2008 Felipe guzmán

Fede Tozzo

Este sábado el Real Betis tendrá una nueva oportunidad para romper una mala racha contra el Barcelona que dura ya 17 años. El cuadro heliopolitano no consigue los tres puntos contra los culés ante su gente desde el año 2008. El ... equipo de Manuel Pellegrini, con la moral por las nubes tras la victoria en el derbi sevillano, tiene ante sí la ocasión de doblegar a su bestia negra.

