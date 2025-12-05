El Betis, a romper la 'maldición' blaugrana

Este sábado el Real Betis tendrá una nueva oportunidad para romper una mala racha contra el Barcelona que dura ya 17 años. El cuadro heliopolitano no consigue los tres puntos contra los culés ante su gente desde el año 2008. El ... equipo de Manuel Pellegrini, con la moral por las nubes tras la victoria en el derbi sevillano, tiene ante sí la ocasión de doblegar a su bestia negra.

Esa última victoria bética ante el conjunto culé se dio el 29 de marzo del año 2009. El Barcelona llegaba a Sevilla con la intención de no perder el tren por el título liguero, mientras que el Betis afrontaba el encuentro con la esperanza de sumar para evitar los puestos bajos de la clasificación. Aquel día, los futbolistas entrenados por Paco Chaparro remontaron un 0-2 en tan solo catorce minutos.

El partido tuvo dos caras muy diferentes. En la primera mitad, los de Frank Rijkaard fueron los claros dominadores, acaparando la posesión y gozando de las mejores ocasiones. Bojan Krkic adelantó a los visitantes en el minuto trece y Samuel Eto'o puso tierra de por medio tan solo un par de minutos después. Los andaluces salieron a la segunda parte con otra intensidad y los cambios de Odonkor y Sobis terminaron por revolucionar el encuentro. Edu, por partida doble (64' y 78'), y Juanito (76') fueron los encargados de darle la vuelta al choque. Inclusive, el atacante brasileño desperdició un penalti en el minuto 75.

Desde entonces, los siguientes catorce encuentros de LaLiga entre verdiblancos y blaugranas disputados en la capital andaluza han acabado en cuatro empates y diez derrotas para los locales. Tomando como muestra las últimas cinco temporadas, los béticos tan solo han podido sumar un punto. Lo obtuvieron, precisamente, el año pasado, en un partido que los de Pellegrini tuvieron que empatar dos veces. Lewandowski abrió la lata en el minuto 39 tras un centro lateral de Koundé. Ya en la segunda parte, Lo Celso puso de nuevo las tablas en el marcador desde el punto de penalti (68'). En el minuto 81', Ferrán aprovechó un buen pase filtrado de Lamine Yamal para poner el 1-2 en el electrónico. Cuando todo hacía presagiar que los tres puntos volarían del Benito Villamarín, Assane Diao remató un gran centro de Aitor Ruibal para colocar el 2-2 final en el 94'.

Los minutos finales, terreno peligroso

Los cuatro precedentes a la campaña 24-25 reflejan una superioridad notoria del cuadro blaugrana. 2-4 en la temporada 23-24, 1-2 en la 22-23, 1-2 en la 21-22 y 2-3 en la 20-21. Un factor común que se repite en tres de esos cuatros partidos son los goles tardíos favorables al equipo visitante. En el encuentro disputado a principios de 2024, con 2-2 en el marcador, Joao Félix y Ferrán Torres marcaron en los minutos 90 y 92, respectivamente, para darle la victoria a los culés. En la jornada 35 de LaLiga 21-22, Jordi Alba puso el 1-2 en el electrónico en el 94'. El último ejemplo de la muestra se dio el 7 de febrero de 2021. En ese caso, Trincao fue el encargado de truncar las esperanzas verdiblancas en el minuto 87 para el 2-3 final.

Otro dato alarmante para el conjunto bético en sus duelos como local contra los catalanes en la competición liguera tiene que ver con los goles encajados y las porterías a cero. En las últimas cinco temporadas, los de Manuel Pellegrini han concedido trece goles y no han podido dejar su meta imbatida en ninguna ocasión. De hecho, el Betis no es capaz de echar el cerrojo a su portería en casa ante el Barcelona desde el año 2002. La intensidad, la concentración defensiva y el mantener la cabeza fría en los minutos finales son los ingredientes principales para acabar de una vez con una 'maldición' que se ha extendido demasiado en el tiempo.