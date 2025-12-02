Suscribete a
ABC Premium

barcelona 3 - 1 atlético

Raphinha rescata a Flick de sus fantasmas

El Atlético empieza ganando por 15ª vez consecutiva, pero el Barça juega bien y acaba remontando otra vez

Araujo sucumbe a la presión y pide tiempo al Barça para recomponerse

Raphinha rescata a Flick de sus fantasmas
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A las órdenes del árbitro llorón, Ricardo de Burgos Bengoetxea, terrible estampa del fútbol español, el Barça quería salir del agujero con una victoria de prestigio ante un rival importante. Empezaron los de Simeone muy instalados cerca del área de Joan García pero Lamine ... Yamal lanzaba contraataques temibles, en parte también porque un Raphinha en plena forma llegaba a balones que para cualquier otro ser humano serían completamente imposibles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app