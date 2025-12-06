El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue derribando murallas esta temporada y sólo le queda una, como la de Jericó de alta, que a diferencia de la cisjordana bíblica lleva quince años sin poder derribar en casa ni con trompetas, ni con gaitas, ni con ... tambores rocieros: el Barcelona. Hoy debe ser el día, sin necesidad de música de viento ni de percusión, porque el muro que ha construido Flick es de pladur en los desplazamientos. Atención al dato, el líder llega a la Cartuja siendo, ex aequo con tres más, el tercer equipo más goleado lejos de su territorio. Le salva, su capacidad para marcar de visitante, sólo por detrás del Real Madrid.

Los analistas técnicos de todos los clubes tienen ya de cabecera las imágenes del partido que los azulgrana jugaron en el Sánchez-Pizjuán en la octava jornada. A él llegaban los culés con sólo cuatro tantos encajados y salieron, balón entre las piernas, con ocho, frente a un equipo como el sevillista que hasta entonces había perdido dos encuentros y empatado otro en Nervión. Los balones en largo y las transiciones rápidas al primer toque desarbolaron la defensa adelantada, casi autolítica, de los barcelonistas. Un escenario ideal para un Real Betis que se maneja muy bien al contragolpe gracias a la velocidad de sus hombres más adelantados y a la capacidad técnica de sus centrocampistas. Lástima que Isco no sea de la partida, porque lo suyo podría haber sido pantagruélico.

Queda la duda de cómo resolverá el técnico chileno la problemática que plantea el descomunal talento y resolutividad de los azulgrana arriba. Se adivinan problemas en las bandas por donde moran Lamine Yamal y Raphina, que se entienden a ciegas. Cortarles el suministro con una presión atosigante a defensa y centro del campo rival, en especial el del intendente Pedri, resultará crucial. Llegar con ventaja en el marcador cuando las fuerzas flaqueen, igual, tanto como el acierto en los cambios que efectúe Pellegrini para mitigar el cansancio de los que encaren de inicio la confrontación. Partido grande el de hoy, para un Betis que cada vez lo es más.