La muralla de pladur culé

Lástima que Isco no sea de la partida esta tarde en la Cartuja, porque lo suyo podría haber sido pantagruélico

El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue derribando murallas esta temporada y sólo le queda una, como la de Jericó de alta, que a diferencia de la cisjordana bíblica lleva quince años sin poder derribar en casa ni con trompetas, ni con gaitas, ni con ... tambores rocieros: el Barcelona. Hoy debe ser el día, sin necesidad de música de viento ni de percusión, porque el muro que ha construido Flick es de pladur en los desplazamientos. Atención al dato, el líder llega a la Cartuja siendo, ex aequo con tres más, el tercer equipo más goleado lejos de su territorio. Le salva, su capacidad para marcar de visitante, sólo por detrás del Real Madrid.

