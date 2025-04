Nuevos testimonios complican al neurocirujano imputado por la muerte de Maradona

Este jueves ha tenido lugar la décima audiencia por la muerte del astro argentino, Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a sus 60 años. En una tarde otoñal en la provincia de Buenos Aires, han ... declarado cinco médicos pertenecientes al centro de salud en el que estuvo ingresado el exfutbolista semanas antes de su fallecimiento. Su testimonio complica la ya delicada situación de uno de los imputados en la causa: el médico de cabecera del exdeportista, Leopoldo Luque.

Cabe recordar que un total de siete miembros del equipo a cargo de la salud del Pelusa están imputados en la causa por homicidio simple por dolo eventual. La pena podría llegar hasta los 25 años de prisión.

A lo largo de toda la audiencia, que ha tenido lugar una vez más en el Tribunal N3 de la localidad bonaerense de San Isidro, todos los testimonios que se han ido sucediendo han coincidido en un punto en particular: el cuestionamiento de la operación realizada a Maradona a comienzos del mes de noviembre de 2020.

Los cinco médicos que se hicieron presentes para declarar este jueves aseguraron en sus declaraciones judiciales que no había ningún tipo de urgencia para realizar la operación por el hematoma subdural que le fue practicada al exdeportista en la Clínica de Olivos.

En esta misma línea, el doctor Marcos Correa, médico de la clínica Ipensa, donde Maradona estuvo ingresado el 2 y 3 de noviembre de ese año, sostuvo que, si bien notó al exdeportista en estado de «depresión», no halló en el nada «significativo» como para ver la necesidad de avanzar con una operación. «Mi impresión es que fue Luque el que decidió trasladarlo», sostuvo el médico, haciendo referencia a Leopoldo Luque, quien estaba a cargo de la salud del astro.

También Guillermo Burry, jefe de Neurología, dio testimonio este jueves y coincidió con su punto de vista: «Le dije a Luque que en Ipensa no se iba a operar a ese paciente. Para nosotros no era el momento: había otras prioridades y no estaba compensado».

Otro de los testigos llamados a declarar, el cardiólogo Oscar Alfredo Franco, sostuvo que recomendó a Luque realizar estudios para analizar si existían enfermedades coronarias –habida cuenta que Maradona era hipertenso-. Pero, según refirió, el médico no tuvo en cuenta su sugerencia.

«No estoy bien»

Uno de los testimonios que tuvo lugar este jueves fue el del médico Flavio Tunessi, quien hizo referencia a unas palabras que habrían sido pronunciadas por Maradona en la celebración de su cumpleaños número 60, el 30 de octubre de 2020, apenas semanas antes de su muerte. «Me voy, no estoy bien», habría dicho el astro en medio de la celebración. Además, aseguró que el exjugador ese mismo día se encontraba «adelgazado y caído».

El juicio que tiene expectante a todo el mundo del deporte argentino e internacional continúa el martes en el Tribunal N3 de San Isidro. Las palabras de los próximos testigos serán determinantes a la hora de definir el curso de la investigación por la muerte del astro.