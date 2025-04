Una cirrosis avanzada: la nueva revelación del juicio por la muerte de Maradona

Este martes ha tenido lugar una nueva audiencia en el juicio que paraliza al mundo deportivo argentino: la investigación por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a sus 60 años. Las declaraciones de los testigos ... aportaron datos reveladores, como la existencia de un cuadro de cirrosis avanzado y ciertas irregularidades en el tamaño de su corazón.

Las novedades del 'caso Maradona' –por cuya muerte están imputados siete integrantes del equipo médico que lo cuidó en sus últimos días- comenzaron en las vísperas de la audiencia de este martes. En la tarde del lunes fue liberado el guardaespaldas del astro del fútbol, quien llevaba una semana detenido tras haber sido acusado de brindar falso testimonio en la causa. Al no tener antecedentes penales, la Justicia consideró que no existe riesgo de fuga.

Este martes, en la séptima audiencia por el juicio por homicidio del exfutbolista argentino –realizada en el Tribunal número 3 de San Isidro, en Buenos Aires- tocó el turno de la declaración de nuevos testigos del caso, que aportaron datos de relevancia con respecto al estado de la salud y del cuerpo del astro del fútbol al momento de su fallecimiento. Se trató de los peritos y especialistas en medicina legal, quienes evaluaron los resultados de los análisis de sangre y de orina.

Sobre las 11 horas locales prestó testimonio el perito Ezequiel Ventosi, quien descartó la presencia de alcohol o drogas en la sangre de Maradona. Concretamente, el cuerpo no tenía rastros de consumo de cocaína ni de marihuana. Las únicas sustancias detectadas fueron aquellas vinculadas con el tratamiento médico del exdeportista. «El estudio no arrojó presencia de una droga de abuso. Dio no detectable para la presencia de alcohol etílico y para cocaína, marihuana, éxtasis y anfetaminas», aseguró.

A continuación, declaró una segunda perito, Silvana De Piero. La profesional informó que el hígado de Maradona presentaba signos de una cirrosis avanzada. Asimismo, señaló que se encontraba alterada la función del riñón y que el corazón tenía un edema en sus fibras debido a la falta de sangre y oxígeno.

El tamaño del corazón

Pasado el mediodía, declaró en la audiencia el doctor Alejandro Vega, médico tanatólogo y especialista en medicina legal. El profesional aportó que el paciente tenía un corazón con un tamaño «fuera de lo normal». Además, indicó que había varios órganos afectados y claramente dañados. «Tenía un aumento monstruoso de la cavidad abdominal», indicó.

Horas más tarde, hacia el cierre de la audiencia, el tribunal citó a los testigos que declararán el próximo jueves en la causa. Se trata de tres hermanas de la estrella del fútbol -Claudia, Rita y Ana Maradona- y una de sus exparejas: Verónica Ojeda, la madre de su hijo menor.

Cabe destacar que al iniciarse el juicio por la muerte del exdeportista, tres semanas atrás, Ojeda había protagonizado un momento de fuerte tensión con Agustina Cosachov, quien fuera la psiquiatra de Maradona y es una de las imputadas en la causa. La ex de Maradona llegó a llamarla «asesina» a las puertas de los tribunales.