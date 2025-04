El fuerte testimonio de la expareja de Maradona en el juicio por su muerte: «Lo tenían secuestrado»

Este martes por la mañana los tribunales se convirtieron en escenario de un momento clave en el juicio por la muerte del ex jugador de fútbol Diego Armando Maradona cuando prestó testimonio Verónica Ojeda, expareja del icono del deporte argentino y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando. En la misma audiencia declaró también el médico Schiter, quien trató al exdeportista en varias oportunidades.

Apenas pasadas las 11 horas locales, el Tribunal N3 de San Isidro –provincia de Buenos Aires- dio inicio a una nueva audiencia por la muerte de Maradona. Cabe recordar que siete miembros del equipo médico que tenía a cargo la salud del astro en sus últimos días de vida se encuentran imputados por homicidio simple con dolo eventual. El testimonio más esperado de la jornada era, sin dudas, el de Verónica Ojeda, expareja de Maradona, cuya declaración debía tener lugar el pasado jueves, pero luego fue pospuesta.

Al comienzo de la audiencia, prestó testimonio el doctor Mario Schiter, médico que tuvo a su cargo la salud de Maradona en varias oportunidades. En su declaración sostuvo que el exjugador tenía un historial de serios problemas coronarios y, además, relató que había sugerido que el astro asistiera a un centro de rehabilitación, algo que nunca ocurrió.

A su vez, el médico consideró que Maradona debía tener un acompañante terapéutico y sostuvo que no correspondía que el exdeportista estuviera internado en una casa, como sucedió. En este sentido, opinó que Maradona estuvo mal cuidado y abandonado.

«Diego siempre me pedía ayuda»

Llegada la tarde, fue el turno de la declaración de la ex de Maradona, Verónica Ojeda. En un emotivo testimonio –en el que no faltaron las lágrimas- opinó sobre el equipo médico a cargo del exjugador y criticó algunas de las medidas aplicadas. «Diego siempre me pedía ayuda», sostuvo y añadió: «Yo no sabía cómo hacer. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba, me decía 'llevame'. Tenía temor a quedarse solo».

A su vez, relató: «A todos nos decían –los médicos- que era conveniente internarlo en una casa, en una internación domiciliaria. Nos dijeron que iba a haber enfermeros y que iba a ser como si fuera que estaba internado en el hospital. Todo lo que iba a haber en un hospital, lo mismo iba a estar en la casa». Sin embargo, Ojeda notó grandes diferencias en la segunda visita que hizo a Maradona. «Estaba hinchado, desfigurado, la panza, las manos hinchadas», dijo este martes en los tribunales.

A continuación, la expareja del astro del fútbol se refirió al entorno del icono deportivo y consideró: «Ellos querían verlo a Diego mal, no querían verlo bien. No querían que estuviera consciente y apto para disfrutar».

Hacia el final de su declaración, Ojeda lanzó duras críticas al médico de su expareja, Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa. «Nos dijo que lo había operado, que la operación había sido un éxito y después nos enteramos de que había otros médicos que habían operado a Diego. Nos mintieron a todos, se nos rieron en la cara. Una vergüenza», enfatizó. Y, además, relató que Luque tomaba alcohol y «se emborrachaba» con Maradona. «Ver a Luque tomando alcohol con Diego y después encima se lo contaba a todo el mundo», dijo.

La madre de uno de los vástagos del 'Pelusa' también disparó contra otra de las imputadas en el caso: la psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov: «Cada vez que ella necesitaba tener acceso a él, yo la ayudaba. Yo me sentí usada por Cosachov porque ella no podía entrar de ninguna manera para con Diego, Diego no le permitía tener relación, no quería ni hablar con ella». Y luego, sostuvo: «Una vez que lo logró, ya no tuve más vínculo».