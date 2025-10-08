Suscribete a
El Atlético ficha como mando intermedio a Mateu Alemany, el galáctico de los despachos

El balear, que brilló como ejecutivo en Mallorca, Valencia y Barça y hasta Florentino intentó llevárselo al Madrid, llega al Metropolitano para trabajar como director de fútbol teóricamente a las órdenes de Bucero

Laporta ha perdido 231 millones de euros en 5 años pese a haber ingresado más de 900 con sus palancas

Mateu Alemany, nuevo director de fútbol del Atlético
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

El Atlético de Madrid se marchó al parón de selecciones con un empate en Vigo que frenó en seco la euforia desatada en la semana fantástica previa. Dos días después, con los ojos del mundo del fútbol centrados en los encuentros internacionales, el club ... rojiblanco trata de descorchar champán con el anuncio de la llegada de uno de los ejecutivos más reputados y exitosos del fútbol español: Mateu Alemany.

