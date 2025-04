España - Alemania: resultado, goles, resumen y reacciones al partido del Mundial hoy

22:27 Hasta aquí la narración del directo del partido entre España y Alemania. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves, cuando les narraremos el encuentro ante Japón. Sigan toda la información en ABC y abc.es. Les deseo una feliz noche, que descansen... o no...

22:23 Luis Enrique, satisfecho "Cuando vea el partido me va a gustar más que la sensación que tengo ahora mismo. Cualquiera que piense que un empate en el grupo de la muerte es malo... El día del sorteo ya habríamos firmado estar en esta situación... He visto que en la primera parte quizás hemos estado mejor pero nos ha faltado confianza para darnos cuenta que les podíamos a hacer más daño. Ellos han entrado en un modo de todo o nada y hemos cometido algún error. Hemos competido ante Alemania y hay que estar satisfechos. En el gol de Alemania hemos cometido un error en la salida del balón pero el fútbol es un juego de errores. Me ha gustado la actitud de ir a por el partido desde el principio y sin especular. Y ahora ante Japón iremos a ganar, sin especular, aunque nos valga el empate. ¿Confianza? Somos líderes, imagínate el resto. La confianza está al máximo"

22:18 La lectura de Dani Olmo "Hemos hecho un partido bastante completo hasta que nos han marcado. Entonces hemos perdido un poco el control. Hay que tener más calma con el balón y no tener pérdidas. Controlar más el partido cuando vamos ganando. Cada partido es importante. si ganábamos estábamos en octavos de final. No ha podido ser y ahora hay que descansar. El ambiente siempre ha sido bueno y no va a cambiar por un empate"

22:13 Rodri también ha dado su opinión "El gol de Alemania se podría haber evitado pero han tenido un poco de fortuna. Sabíamos que iba a ser complicado. Estamos enfadados por empatar pero el punto es muy valioso. Alemania tiene mucha fortaleza física y te exige en los duelos individuales. Nos tenemos que acostumbrar porque es lo que nos exigirá las grandes selecciones. Estamos contentos con el punto ¿Jugar como central? Es un rol distinto pero trato de aprender cada día".

22:09 Las palabras de Dani Carvajal "Nosotros veníamos a ganar el partido y no ha podido ser. Una pena después de ponernos por delante. Ha sido un partido importante ante un rival que opta al título. Ahora hay que ver y analizar los errores. Alemania se ha encontrado con el gol. Nos ha faltado paciencia tras el gol de Morata. Si ganamos a Japón seremos primeros y así hay que enfocarlo. La confianza está intacta. El míster nos tiene a todos enchufados".

22:05 La opinión de Jordi Alba Partido igualado, dos equipos que quieren jugar la pelota. Hemos tenido ocasiones en la primera parte pero no ha podido ser gol. Ha marcado Morata pero nos han empatado. Ahora toca Japón y habrá que tratar de ganar,. Aslguna vez nos hemos precipitado con el balón pero el equipo ha tenido la misma idea de juego. Nos lo hemos dejado todo. Estamos haciendo un trabajo muy bueno. Hay que intentar pasar como primero de grupo"

21:59 Habla Morata "Es Alemania, que es una gran selección. Han tenido una ocasión y la han aprovechado. Hay que analizar el partido, analizar las cosas positivas. Alemania es una selección de las favoritas pero España también lo es. Hay que trabajar para ganar el próximo partido"

21:57 Los jugadores se dirigen a la grada sonde están los 7.000 compatriotas que les animado

21:56 Si España gana ante Japón será primera de grupo. Si empata sería primera si Costa Rica no gana a Alemania. y Si pierde pasaría como segunda de grupo siempre y cuando Alemania ganara o empatara ante Costa Rica

21:54 España y Alemania empatan, lo que deja a los nuestros como primeros de grupo con cuatro puntos, seguidos por Japón y Costa Rica con tres y en último lugar Alemania con un punto.

21:53 Finaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal Finaaaaaaaaaaaaaaaal Finaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

21:53 Uyuyuyuyuy Alemania casi aprovecha un error pero Sané no acierta... Córner

21:50 Venga, que solo quedan tres minutos!!!!!

21:50 A España le valdría hasta la derrota ante Japón siempre que Costa Rica no gane a Alemania

21:49 Ahora mismo, la clasificación de Alemania pasaría por una victoria sobre Costa Rica combinada con un triunfo de España sobre Japón

Se jugarán seis minutos más!!!!!

21:47 Entramos en el último minuto

21:45 Flick busca frescura para los últimos minutos del partido. Quedan tres minutos más el añadido

21:44 Otro cambio en Alemania Schlottereck sustituye a Raum

21:43 Se lleva un golpe Koke. se interesa Rüdiger

21:42 Nunca puedes dar por muerta a Alemania!!!!!

21:42 Cambio en Alemania Se marcha Gnabry y entra Hofmann

21:41 Min. 84 El empate no es malo para España pero la victoria era mejor

21:41 Gol de Alemania Füllkrug empata el partido quitándole el balón a Musiala, que se había metido en el área

Cambio en España Se marcha Jordi Alba y entra Balde. Un culé por otro culé

21:39 Contraataque de España que no acaba en nada

21:38 Kimmich a la barreraaaaaaaaaaaa

21:38 Min. 80 Falta a favor de Alemania

21:36 Min 78 La mueve España, corre Alemania

21:33 Min. 75 Se vuelca Alemania en ataque. España debe aprovechar los huecos que deje la selección de Flick, el seleccionador mejor pagado del Mundial

21:32 Paradón de Unai Simoooooooon Está Alemania cercando ahora el área de España

21:32 Por un bigote de gamba no empata Alemania... Buen centro de Musiala que no acierta a rematar por muy poquito Füllkug

21:29 Menos de 20 minutos para que acabe el partido

21:29 Triple cambio en Alemania Se marchan Kherer, Gündogan y Müller y entran Füllkrug y Klostermann y Sané

Doble cambio en España Se marchan Gavi y Marco asensio y entran Koke y Niuco Williams

21:23 Min. 65 El jugador del Madrid podría haber dado la puntilla pero su disparo sale incomprensiblemente alto!!!!!!! Qué ocasión ha falladooooo!

21:22 Asensiooooooooooooooooooooooooooo noooooooooooooooooooooooooo

21:21 En estos momentos, España es primera de grupo y Alemania está eliminada!

21:20 Min. 62 Centra Jordi Alba, Morata se adelanta, se deshace de su marcador y bate a Neuer ESPAÑA 1 ALEMANIA 0

21:19 Goooooooooooooooooooool Gooooooooooooool Gooooooooooooool Morataaaaaaaaaaaaaaaaaa

21:18 Min. 60 Alemania lanza una falta sin consecuencias.

21:17 Otra amarilla para Alemania, para Kimmich Llega tarde a un balón y hace falta sobre Dani Olmo

21:16 Min 58 Flojo y lejano disparo de Dani Olmo que Neuer ataja sin problemas

21:15 Amarilla para Goretzka por agarrón sobre Marco Asensio

Min. 56 Cuidado que Alemania necesita ganar y lo va a intentar hasta el final.

21:14 Unai Simnooooon. Paradón a un disparo de Kimmich pero la jugada llegaba tras un error de España

21:11 Primer cambio en España se marcha el yerno y entra Morata

21:11 Se prepara Morata Por favor, vaya peinado, parece que le haya lamido una vaca...

21:10 Tras el 7-0 ante Costa Rica, el empate ante Alemania no sería un mal resultado

21:09 Triangula España en el centro del campo

21:06 Se planta rápido España en campo teutón pero le falta concretar en el último pase

21:04 Parece mejor posicionada Alemania en estos primeros minutos

21:03 No hay cambios en ninguno de los dos equipos

21:03 El balón en el centro. Pita el árbitro. La tiene Alemania!!!!

21:02 Ya están los jugadores en el túnel de vestuarios. Se tapan la boca los alemanes cuando hablan entre ellos, no sé si para no constiparse o para que no sepamos lo que dicen. Como si fuera tan fácil leer los labios cuando se habla en alemán...

20:57 ¿Qué les ha parecido la primera parte? ¿Les ha gustado?

Les dejo que vayan al baño pero no tarden. Les espero aquí

20:51 Se avecinan 45 minutos apasionantes.

20:50 Buena primera parte de España, que ha dominado a Alemania, sobre todo en los primeros veinte minutos. Olmo y Ferran tuvieron las ocasiones más claras del partido. Alemania dio el susto con un gol de Rüdiger que el árbitro anuló por fuera de juego pero que dejó en evidencia a la zaga española

20:48 Finaaaaaaaaaaaal de la primera parte. Jugadores al túnel de vestuariooooooooos!!!!!!

20:47 España ha lanzado cinco saques de esquina, ninguno Alemania. Lo saca Gavi sin consecuencias.

20:47 Jugada enmarañada en el área que acaba en córner

20:46 Falta a favor de España. Puede ser la última

20:45 El árbitro añade dos minutos

20:45 Último minuto más prolongación

20:44 Amarilla a Busquets El centrocampista tiene que enmendar el error de Rodri y frena a Musiala evitando un claro ataque alemán

20:42 Qué injusto hubiera sido que España se fuera al descanso perdiendo

20:42 Entramos en la recta final de la primera parte

Esto debe servir de aviso. La falta de Alba era evitable y el error de marcaje un pecado!!!!!

20:40 Era fuera de juego. Vaya sustoooooooooooooooooo

20:40 Anuladooooooooooooooooooooooooo Anuladoooooooooooooooo Anuladoooooooooooo

20:39 Gol de Alemania. Rudiger Inexplicablemente solo, el jugador del Real Madrid remata de cabeza la falta

20:39 Min. 39 Falta lateral para Alemania

Amarilla para Kherer!!!! Trata el alemán de evitar la salida de España y caza a Ferran, que se duele del tobillo Trata el alemán de evitar la salida de España y caza a Ferran, que se duele del tobillo

20:35 Otra ocasión para Españaaaaa, otra ocasión para Ferraaaaaaaan!!!!! Musiala tapa el disparo del valenciano lanzándose a sus pies

20:33 Ferraaaaan pero cómo me fallas esooooooo???????? Solo a puerta vacía, la manda alta el yerno de Luis Enrique. Aunque posiblemente habría habido fuera de juego

20:30 Rudiger muy altoooooo Es de aquellos balones que cuando jugábamos en el cole iban siempre a la otra acera y cantábamos aquello de "La ley de la botella, el que la tira va a por ella!!!"

20:29 Estamos rozando la media hora Alemania se ha rehecho y el partido es algo más equilibrado

20:28 Qué cochino Raum!!!! Vaya falta por detrás sobre Carvajal...

20:27 Se duerme Ferraaaaaaaan Recibe el delantero un pase de Dani Olmo dentro del área pero tarda mucho a la hora de parar el balón y armar el disparo y le quitan la pelota

20:26 Están Puyol y Villa en el palco viendo el partido ¿Se acuerdan del cabezazo de Puyol ante Alemania en el Mundial de >Sudáfrica en un córner servido por Xavi? Qué conexión azulgrana aquella...

20:25 Regalo de Unai Simon que Gnabry no aprovecha El portero le pasa el balón al jugador de Alemania, que dispara desviado