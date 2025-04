Messi, Mbappé y Haaland, finalistas al The Best

Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, finalistas al The Best

Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los tres finalistas para el premio The Best al mejor futbolista. Fueron los nombres que coparon el podio del Balón de Oro, ganado por el argentino por octava vez, y repiten en un nuevo galardón individual. El ganador se conocerá el 15 de enero de 2024 en la gala que se celebrará en Londres.

Para este premio, la FIFA toma en cuenta las actuaciones de los futbolistas entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. Es decir, no se encuentra incluido el Mundial de Qatar. A pesar de ello, Messi vuelve a optar a conseguir su enésimo premio individual. El argentino, jugador del PSG en los meses citados, cayó eliminado en octavos de la Champions League, tampoco ganó la Copa en Francia y se proclamó campeón de la Liga. El rosarino, que finalizó la temporada en París con 21 goles y 21 asistencias, opta a conseguir su tercer The Best.

Méritos similares atesora Mbappé, compañero de Messi en la capital francesa hasta este verano. Mismos títulos y eliminaciones, con la gran diferencia en los registros anotadores. El galo anotó 41 goles en la campaña, además de nueve asistencias.

Mientras que Haaland parece el gran favorito para llevarse el galardón. Además de coronarse ganador de la Champions League, de la Premier y la FA Cup, su voracidad goleadora llevó al Manchester City a una nueva dimensión para conseguir la tan ansiada Copa de Europa. Con 52 tantos en 53 partidos durante la temporada, se coronó como máximo goleador de la Liga y la Champions.

Los tres finalistas al The Best han sido los más votados por seleccionadores y capitanes, periodistas y aficionados de entre un total de 12 jugadores que fueron nominados inicialmente por un panel de expertos.