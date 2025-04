El Barça de Xavi y Laporta sufre su derrota más humillante ante el Amberes

Héctor Fort empezó mal en su debut pero no tan mal como Oriol Romeu, que le regaló el primer gol a Vermeeren al minuto y medio de partido. Los belgas eran el único de los 32 equipos de la Champions que no había puntuado en la fase de grupos. El gol distraía ni que fuera un poco la extraña sensación que había dejado que Lewandowski pasara de no estar ni en la convocatoria a ser titular. Xavi había dicho que había consensuado con el presidente la convocatoria del polaco pero Deco, su director de fútbol, le desmintió diciendo que no se había consensuado nada y que había sido una decisión del entrenador. Algunas informaciones apuntan a un monumental enfado del presidente por la debacle ante el Girona y que habría ordenado como castigo que ningún jugador tuviera descanso.

Amberes 3-2 Barcelona Jornada 6 de la Champions League Amberes: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Keita, Vermeeren, Yusuf; Kerk (Bataille, min.69), Janssen (Ilenikhena, min.79) y Ejuke (Corbanie, min.80).

Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Keita, Vermeeren, Yusuf; Kerk (Bataille, min.69), Janssen (Ilenikhena, min.79) y Ejuke (Corbanie, min.80). Barcelona: Iñaki Peña; Fort (Cancelo, min.60), Koundé, Christensen, Balde; Sergi Roberto (Marc Casado, min.76), Oriol Romeu (Gundogan, min.60), Fermín (Pedri, min.60); Yamal, Lewandowski (Marc Guiu, min.72) y Ferran.

Iñaki Peña; Fort (Cancelo, min.60), Koundé, Christensen, Balde; Sergi Roberto (Marc Casado, min.76), Oriol Romeu (Gundogan, min.60), Fermín (Pedri, min.60); Yamal, Lewandowski (Marc Guiu, min.72) y Ferran. Goles: 1-0, min.2, Vermeeren. 1-1, min.35, Ferran. 2-1, min.56, Janssen. 2-2, min.91, Marc Guiu. 3-2, min.92, Ilenikhena.

1-0, min.2, Vermeeren. 1-1, min.35, Ferran. 2-1, min.56, Janssen. 2-2, min.91, Marc Guiu. 3-2, min.92, Ilenikhena. Árbitro: Marco Guida (ITA). Amonestó a Wijndal (min.24), De Laet (min.90) y Bataille (min.97) por parte del Amberes. Y a Yamal (min.42) y Sergi Roberto (min.54) y Ferran (min.96) en el Barça.

El Barça mejoró un poco, lo que no era complicado, y tomó las riendas del partido ante un Amberes que administraba como podía -y no podía demasiado- el regalo inesperado de Romeu. Debe de ser curiosa la sensación del Girona -líder sin él- cuando le ve jugar partidos como el de este miércoles.

El Amberes jugaba francamente mal al fútbol. El balón lloraba en los pies de sus jugadores, de un nivel acorde con sus resultados en Europa. Parecía cuestión de minutos que hasta un Barça en demolición les agujereara. Pero a la vez daba una idea del nivel de los de Xavi que llegaran al minuto 20 sin haber conseguido el empate ni haber creado una sola jugada mínimamente interesante.

Triste noche para el fútbol y para el Barcelona, que no encuentra rival suficientemente pequeño para poder jugar tranquilo. Pérdidas permanentes, 17 en 24 minutos. Nervios, aceleración, precipitación. Lo más claro, sin ser gran cosa, lo tenía el Amberes; aun así era muy difícil imaginar que el Barça no lograra empatar antes del descanso. Pero la realidad es que los dos equipos libraban una batalla tan encarnizada por cuál jugaba peor que hasta daba morbo quedarse hasta el final por ver quién la ganaba. En el minuto 35 el Amberes jugó unos instantes con 10 por la lesión de Wijndal y entonces el Barça sí supo encontrar la manera de empatar, Ferran mediante, tras un rápido ataque. Fantástica asistencia de Lamine Yamal.

La noche siguió el curso de su infinita vulgaridad hasta desembocar en el descanso. El Barça volvía a ver fantasmas, dando las vueltas del perro sobre sus peores pesadillas. Con 3 millones de euros en juego, tal vez Laporta, además de expresar su enojo, quiso asegurar el botín con la titularidad de Lewandowski contra el criterio de Xavi, pero ni eso sirvió para que el equipo se librara de la infamia.

Desacertado Oriol Romeu

La segunda parte empezó con un tremendo error de Koundé que sólo un fuera de juego por milímetros evitó que el segundo gol local subiera al marcador. Koundé es un buen futbolista. Su nefasta actuación -como las idas y venidas con Lewandowski y el estado general del equipo- sólo se pueden entender en un club que cae a pedazos. Pero el ridículo todavía no había escrito sus versos más patéticos en la noche y otra pérdida de Romeu -que se llevó las manos a la cabeza, hundido en su desgracia- propició el segundo de los belgas. En un equipo en el que cada cual hace la guerra por su lado, ninguno de sus compañeros tuvo la delicadeza de consolarlo. Hay que ser desalmado. La sensación era de total y absoluto descalabro.

La reacción de Xavi no se hizo esperar y Pedri, Gundogan y Cancelo sustituyeron a Romeu, Fermín y Héctor Fort. El Amberes continuó dando muestras de lo malo que era, lo que volvía más trágica la impotencia azulgrana. Por las ocasiones, salvo un palo de Lamine Yamal, parecía más cercano el 3-1 que empate, aunque incluso en la noche más aciaga parecía lógico que alguna individualidad visitante maquillara el por lo menos el resultado. Marc Guiu sustituyó a Lewandowski -la brillante idea de Laporta- y Casadó entró por Sergi Roberto.

Guiu empató pero para más escarnio Ilenikhena volvió a adelantar al Amberes. Para sus jugadores, para su entrenador y para su presidente, lo de este miércoles no es sólo una derrota sino la constatación de que el equipo y el club están en un final de etapa. Cambiar al entrenador parece lo más fácil, pero los problemas del Barcelona son estructurales y en Champions quedaron al descubierto los estragos, los comisionistas amigos y la indecencia que están caracterizando la esperpéntica -por no usar palabras que recoge el Código Penal- segunda etapa de Joan Laporta como presidente.