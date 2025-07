Mariona Caldentey: «No me fui del Barça por protagonismo, me sentía muy valorada»

Es uno de los faros que guía a España. Mariona Caldentey (Felanitx, 29 años) busca una Eurocopa que culmine una temporada en la que, tras abandonar el Barcelona, ha sido nombrada mejor jugadora en Inglaterra y ha ganado la Champions con el Arsenal. El ... Balón de Oro sería la guinda perfecta y el reconocimiento del mundo del fútbol a su trabajo.

—Ya están en cuartos y la sensación es que esta Euro se les queda pequeña…

—Bueno, creo que hemos empezado muy fuertes y sintiéndonos muy bien. Nuestro juego es muy vistoso y es normal que la gente nos vea como más favoritas, pero el mensaje es que aún no hemos hecho nada, que queda mucho por delante y que a la mínima que te despistas te mandan para casa. Muy contentas de lo que hemos hecho, pero con humildad, esto es muy largo.

—¿Y este mensaje se lo creen o es lo que hay que decir?

—Si algo tiene este equipo es humildad. Se nota en cómo empieza cada partido, siempre queremos ir a por más y nunca damos nada por hecho. Siempre vamos al cien por cien.

—Usted dio dos asistencias ante Portugal y marcó un gol frente a Bélgica. Se le ve bien…

—Sí, obviamente disfrutando un montón. Cuando las cosas nos salen a nivel colectivo, luego a nivel individual es más fácil que también te salgan. Ahora, a disfrutar y a aprovechar esta línea.

—Montse Tomé aprovecha su polivalencia, pero eso ¿es bueno o a usted la fastidia un poquito?

—A mí me gusta verlo como algo positivo porque lo que quiero es estar en el campo y poder jugar. Al final, poder hacerlo en diferentes posiciones me va a beneficiar. Intento ser positiva en ese sentido e intento aprovechar todos los minutos que tenga en el campo.

— Nombrada 'Mejor jugadora' en Inglaterra y gana Champions con el Arsenal ¿Se lo esperaba tan pronto?

—La verdad es que no tenía ningún tipo de expectativas en este sentido. Sabía que era un cambio muy grande, llevaba diez años en el Barcelona, jugando con las demás futbolistas y era un reto de ver cómo me podía adaptar. Ha salido bien, estoy muy contenta y ha salido todo redondo.

—¿Qué le ha aportado irse a Londres, en qué ha podido crecer?

—He empezado a jugar en una posición diferente. Mira que había jugado en muchas… pero he jugado en una en la que todavía no lo había hecho. Tuve más responsabilidad en salida de balón y en Inglaterra el juego es mucho más de transición, mucho más abierto. Ese trabajo defensivo que en el Barça, por ser tan dominantes en ataque y presionar para robar arriba, no se trabaja tanto, en Inglaterra sí. Creo que lo he mejorado mucho, igual que las transiciones, en jugar más en campo abierto.

—¿Tiene más mérito ganar la Champions con el Arsenal que con el Barça?

—Ganar la Champions siempre tiene mucho mérito porque hay muchos equipos buenos que la quieren ganar y no porque el Barça la haya ganado antes hay que quitarle mérito. Para nuestro club ha sido algo muy grande porque llevaba muchos años sin llegar a la final y ganarla… y no éramos las favoritas. Hemos ido remontando en cuartos, en semis y venciendo luego al que era más favorito, que era el Barça. Ha sido un chute de energía muy grande y estoy muy contenta.

—¿Jugar la Liga F o las competiciones españolas con el Barça llega a desmotivar por lo fácil que se gana?

—Es verdad que el día a día de las competiciones domésticas se vive diferente, pero al final la mentalidad en el Barça es que sabes que tienes que estar preparada para los momentos clave y todos esos partidos previos, aunque puedan parecer menos atractivos, te preparan para ello. Al final, el nivel de entrenamientos y cómo compites en los entrenamientos es lo que te va a llevar a estar a punto al final. Pero sí es verdad que en Inglaterra cada partido es sufrido, cada partido cuesta y eso te hace estar alerta cada día.

—¿Y cómo se lleva eso, el no ganar todos los partidos por goleada?

—Justamente a principio de temporada tuvimos varios resultados malos y nos cambiaron al entrenador. Fue un inicio un poco duro. Hemos ganado y hemos perdido, pero los últimos años tanto en el Barça como en la selección eran de resultados muy positivos y se ha tenido que lidiar con ello. Forma parte del aprendizaje, de saber gestionarte a nivel mental y enfocar la energía hacia el camino que toca.

—¿Existe mucha diferencia a cómo se vende el producto en España y en Inglaterra?

—Sí, yo creo que Inglaterra es un espejo en el que mirarse. Desde que se jugó ahí la Euro y la ganaron, el cambio que ha habido es muy grande... Hay que ver todos los fines de semanas, todos los estadios, la gente, cómo está montado, cómo venden el producto... Es algo de lo que se puede aprender porque talento en España hay de sobra, mucho y muy bueno. Hay que cuidarlo y venderlo.

—Y qué fue lo que más le costó, ¿el idioma, la luz, el clima?

—Varias cosas. He vivido mucho tiempo en Barcelona y soy de Mallorca. A mí el sol me hace falta y allí en invierno a las tres de la tarde es de noche. Implica cenar a las seis o las siete. Son cambios que cuestan. La comida también es diferente. Al final, a nivel social en Barcelona tenía a mis amigos y amigas fuera del fútbol y eso te ayudaba a desconectar. Cuando te vas a Inglaterra y solo tienes a la gente del fútbol es más difícil desconectar un poco. Aún no conozco a gente de fuera del fútbol.

Mariona conduce el balón durante el partido ante Porttugal REUTERS

—¿Le da la sensación que todo gira en torno a Aitana y Alexia, que hay que salir del Barça para brillar con luz propia...?

—No, se habla mucho Aitana y de Alexia porque son muy buenas y hacen muchas cosas bien. Lo bueno es que cuando jugamos juntas nos potenciamos y nos hacemos mejores las unas a las otras. Es verdad que, en mi caso, al salir, me han dado un premio a mejor jugadora de la liga, un reconocimiento que no había tenido, pero no era eso lo que yo buscaba. Estoy encantadísima de compartir vestuario con jugadoras así de buenas porque al final te hacen más buena y espabilas con la competencia. Estoy muy contenta por cómo ha ido la temporada y que se me haya valorado.

—¿No se fue para buscar más protagonismo?

—No, para nada. Yo en el Barça he sentido ese peso a nivel de juego, esa importancia. Mi estilo es mucho estilo Barça y eso todos los entrenadores que he tenido lo han valorado.

—¿Es más fácil o más difícil ganar el Balón de Oro fuera del Barça?

—Al final los premios individuales llegan cuando funciona lo colectivo. Es normal que cuando el Barça ha ganado tanto esos premios se queden en el Barça. Nosotras lo que queremos ahora es ganar la Eurocopa y a partir de ahí ya veremos

—¿Se daría el Balón de Oro a usted misma?

—(Risas) Yo no me votaría a mí misma. Hay muchas jugadoras muy buenas que me gustan mucho. Me gustaría que ganáramos la Eurocopa, que es un objetivo que tenemos.

—Pero imagino que usted es consciente de que se lo merece, que es una de las favoritas para ganarlo…

—Sí, estoy muy satisfecha y tranquila con el trabajo que he hecho, con cómo he trabajado en mi equipo, cuando vengo aquí a la selección, adaptándome a diferentes roles que creo que eso es un reto, ir cambiando de posición en cada partido... Estoy muy tranquila con mi trabajo y es lo que importa.

—Una de las fotos más icónicas que hay es la de Messi, Xavi e Iniesta en una gala del Balón de Oro. ¿Se imagina levantarlo junto a Aitana y Alexia?

—Sería precioso tres jugadoras españolas en ese podio y también significaría que en la Eurocopa nos ha ido bien.

—Usted ha logrado cuatro Champions, es una fija en la selección, todos la elogian, pero mediáticamente pasa algo desapercibida ¿Se siente ninguneada?

—No, para nada. Me siento querida y valorada. Es verdad que tengo un perfil más bajo porque soy así y me siento a gusto con ello, pero me siento respetada y valorada. No tengo ninguna queja.

—¿Cómo se vive en la selección que haya tres jugadoras que opten al Balón de Oro? ¿Hablan de ello?

—No, se vive con naturalidad y sabiendo que lo que queremos es ir a por el título colectivo y que entre nosotras nos hacemos mejores y nos gusta jugar juntas y potenciarnos. Es lo único en lo que pensamos.

—Fue muy comentado el abrazo entre usted y Aitana al final de la Champions. Es señal que hay un gran ambiente en la selección ¿no?

—-Sí, llevamos muchos años juntas, compartiendo muchas cosas y esa amistad y ese respeto está ahí. Afortunadamente ahora tenemos una situación en la selección de tranquilidad y cómoda, donde reina el buen rollo y nos centramos en jugar al fútbol y eso se nota.

—¿Cómo es Montse Tomé con usted?

—Me transmite un montón de confianza y al final poder jugar con confianza es lo que la jugadora valora más. Creo que es una virtud de Montse, la de escuchar al equipo y darle confianza y libertad. Lo está haciendo muy bien, no era fácil cuando llegó.