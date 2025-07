Nacho Fernández, el estratega de guardia de Montse Tomé

Cada vez que se produce una falta o un lanzamiento de esquina, sea a favor o en contra de España, Nacho Fernández salta como un resorte del banquillo y se coloca en la banda mientras Montse Tomé se toma un respiro. Segundo entrenador ... en el organigrama de la Roja, es el encargado de diseñar la estrategia a balón parado. Ya había avisado del daño que podía hacer Vanhaevermaet con su 1,85 en los saques de esquina de Bélgica (la centrocampista de las Red Flames anotó de cabeza el momentáneo 1-1) y celebró como propio el tanto de Paredes tras otro córner. Fernández aceptó la llamada de Tomé después de los cambios impuestos por la Federación para impulsar un nuevo proyecto deportivo y que supuso que el segundo entrenador Javier Lerga asumiera el banquillo de las selecciones sub-19 y sub-20 tras el ascenso de Sonia Bermúdez a la sub-23.

Con Montse Tomé a la cabeza, Fernández completa un organigrama compuesto por Emi González (psicólogo), Irene del Río (entrenadora asistente), Carlos Sánchez (preparador de guardametas), Rubén Jiménez (analista), Kiko Meléndez (analista) y Víctor Cervera (preparador físico). Nacido en Gijón en 1973, su amplia trayectoria como entrenador comenzó con 25 años y ha pasado por los banquillos del Deportivo Alavés, Villarreal, Burgos, Getafe, Valencia o Atlético de Madrid, entre otros, en España, a las órdenes de técnicos como José Bordalás o Marcelino García Toral, época que le marcó. «Bordalás es la persona con la que más he trabajado y si es uno de los entrenadores más valorados del fútbol español es porque hace muy bien las cosas. Su competitividad, el querer ganar siempre contagia a los que trabajan con él. Eso me ayudó a ser una persona a la que no le gustaba perder ni en los entrenamientos», asegura Fernández, que también tuvo una aventura como primer entrenador, al frente del Ryukyu japonés.

«Me sentí muy atraído e ilusionado con la llamada de Montse, intentaré aportar todo lo que pueda. El objetivo de España es hacer las cosas bien, es la forma de estar más cerca de ganar. Montse Tomé es una entrenadora muy exigente, lo primero con ella misma, y eso te obliga a sacar lo mejor de ti», asegura el preparador, al que es habitual verle espoleando a las futbolistas sobre el césped del Juan Antonio Samaranch, en Lausana.

Nacho Fernández es consciente del potencial que tiene el fútbol femenino en estos momentos. «Están creciendo mucho, han crecido mucho y todavía no se ve techo. Las chicas están llevando a la selección a un lugar muy alto. Creo que está en un gran momento», asegura, antes de desvelar que sintió al conocer al equipo de cerca: «Me ha impactado realmente la calidad que tienen. Indudablemente tienen una calidad tremenda. En los entrenamiento he visto que con balón son muy, muy buenas». El gijonés tiene clara su filosofía: «Intentar que cada entrenamiento sea como un partido de fútbol, llevándolo, dentro de los límites, a la máxima intensidad. La solidez y la cohesión como grupo marcan la diferencia. Creo en la honestidad con la plantilla como base para hacer un equipo competitivo».