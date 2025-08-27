Liso, el Pichichi del Getafe que rompía a llorar tras los entrenamientos

Hace apenas unos meses, Adrián Liso (Zaragoza, 20 años), actual pichichi de Primera y baluarte en el ataque del nuevo Getafe de Bordalás, convivía con la frustración y el desconsuelo. En el Real Zaragoza, el club de su vida, la temporada se ... había convertido en una losa que caía día tras día sobre sus hombros.

El equipo, atrapado en Segunda división, volvía a mirar de reojo el abismo del descenso. Y él, que debía consolidarse como una de las promesas de la cantera, acabó envuelto en una espiral de impotencia. «La gente no es consciente de lo que es llorar casi en cada entrenamiento porque las cosas no te salen», confesó, hace menos de un mes, en una entrevista con 'El Periódico de Aragón'.

De aquella etapa guarda cicatrices emocionales. «He pasado de estar en una nube hace un año —en referencia a su debut con el primer equipo en la 2023-24— a una temporada muy dura el curso pasado. Me han pasado cosas que normalmente suceden con 28 o 30 años y la verdad es que ha sido muy duro tanto para mí como para mi familia».

Un peso que se volvió insoportable cuando el Zaragoza se vino abajo en el campo y en la clasificación: «Tuve que recurrir a ayuda psicológica para intentar ser yo».

Hoy, el escenario es otro. El joven que lloraba en los entrenamientos saborea ahora un momento dulce en Getafe: «Sueño con poder hacer la mejor temporada posible. Es la oportunidad de mi vida». El fútbol le ha devuelto la sonrisa. Con tres goles ha disparado a su equipo hacia un arranque estelar en Primera división, un arranque que lo sitúa como máximo goleador de la liga junto a nombres como Mbappé o Buchanan.