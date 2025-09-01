Lamentable escupitajo de Luis Suárez a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders

Luis Suárez durante los incidentes en la final de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi perdió la la final de la Leagues Cup ante el Seattle Sounders (3-0) en un partido que acabó con una tangana final en la que el uruguayo Luis Suárez escupió a un miembro del cuerpo técnico rival. Una lamentable reacción del delantero que fueron captadas por las cámaras.

El incidente se produjo cuando varios jugadores de ambos clubes, entre los que también se encontraba el español Sergio Busquets, compañero de Suárez en el Inter Miami, se enzarzaron en una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del partido. Luis Suárez, visiblemente frustrado por el resultado, se enfrascó en una acalorada discusión con parte del cuerpo técnico de Seattle y terminó lanzado un escupitajo a uno de sus miembros.

Rough scenes in Seattle, as Luis Suarez appears to have spit on a member of the Sounders staff after full time of the Leagues Cup final.pic.twitter.com/FlIa8VhtAr — Men in Blazers (@MenInBlazers) September 1, 2025

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió. «A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó», afirmó Mascherano. Los Seattle Sounders golearon al Inter Miami (3-0) en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense.

No es la primera vez que el uruguayo Luis Suárez pierde los nervios sobre un terreno de juego. Uno de sus episodios más recordados es el que protagonizó en el Mundial de 2014 en los últimos minutos del duelo ante Italia, un partido en el que clavó sus dientes en la espalda de Giorgio Chiellini. Una acción que le causó una dura sanción por parte de la FIFA.