Al Khelaifi y su enigmática frase sobre Mbappé: «Estamos felices de tenerlo... y lo tendremos»

Una vez reelegido por unanimidad como presidente de la European Club Association (ECA), la organización que aglutina a los equipos europeos, Nasser Al Khelaïfi no pierde una sola oportunidad de seguir pontificando contra la Superliga Europea y congratulándose de haber retenido una vez más en el París Saint-Germain a Kylian Mbappé.

En una entrevista al medio polaco 'Meczyki', el catarí, presidente del PSG, volvió a referirse al proyecto de la Superliga como «una broma» al tiempo que recomendó al Real Madrid y Fútbol Club Barcelona que abandonen su empeño y que si quieren pelear lo hagan entre ellos.

«Estos propios clubes saben que nunca menciono sus nombres, ni siquiera en la junta directiva en un entorno más privado. Siempre les digo y les aconsejo que pueden regresar a ECA en cualquier momento. Únanse a la familia. Ellos son bienvenidos. La Juventus ya se ha retirado del proyecto de la Superliga y ellos deberían hacer lo mismo. Ellos no tienen otra opción», explicó.

«No estoy contra el Barcelona ni contra el Real Madrid. No voy a excluir a nadie. Estoy en contra del conflicto y la lucha. Me reuní con Joan Laporta y le dije lo mismo. Si quieren pelear, que se peleen entre sí. No perderemos más tiempo en esto. Tenemos nuestras propias cosas que hacer. Queremos desarrollarnos y la Superliga hoy es una broma. Estaba muerta antes de que fuera anunciada», añadió.

«Estamos unidos como nunca antes. Querían dividirnos, pero fue al revés. Gracias a esto podemos conseguir cosas rompedoras. Durante la cena del miércoles, les dije a mis socios de la junta directiva que nos sentimos como en una cena familiar», explicó sobre el sentir de los clubes agrupados en la ECA. «Trabajamos por el bien colectivo y muchos de nosotros podríamos haber elegido de otra manera».

El presidente del PSG aprovechó también para elogiar el papel de la UEFA y de su presidente a la hora de frenar la Superliga: «Hizo un gran trabajo. En este sentido también hay que agradecer la contribución de Aleksander Ceferin».

Partidos de Champions fuera de Europa

Tras el intento de creación de la Superliga la UEFA no ha dejado de trabajar para darle un nuevo impulso a su competición estrella, la Champions League. Habrá más participantes, más partidos con un nuevo formato... y Al Khelaïfi no quiso descartar que la competición pueda jugar partidos en un futuro en otros lugares del planeta como Asia o los Estados Unidos.

«Esto es algo a lo que la UEFA debería prestar atención. Actualmente, la normativa y el estatuto no nos permiten hacer esto, pero la UEFA está abierta al diálogo. Necesitamos pensar en esto. ¿Por qué no? Creo que Europa está segura en este sentido», explicó.

Noticia Relacionada De multa a disolución: los castigos penales y deportivos que amenazan al Barça por cohecho Javier Asprón Las instituciones guardan silencio ante la nueva situación procesal de la entidad

Aunque de entre todas las declaraciones del dirigente de la ECA, la que más llamó la atención fue la referida a su futbolista en el París Saint-Germain Kylian Mbappé.

El catarí, feliz desde que consiguió retener un verano más al delantero internacional por Francia, presumió una vez más de haber esquivado los intentos de fichaje por parte del Real Madrid y Florentino Pérez, dejando una frase que deja dudas sobre un posible futuro del galo lejos del Parque de los Príncipes.

«Kylian Mbappé es jugador del PSG. Le encanta este club. Es un jugador fantástico. Es el mejor del mundo. ¡Estamos felices de tenerlo... y lo tendremos!», deslizó.