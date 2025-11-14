Rubiales, yo sí te creo. En lo tocante al beso que le diste a Hermoso, que fue lo que provocó el terremoto, te creo. No porque tenga fe en ti sino por lo que vi con mis propios ojos. Y lo que observé es ... que, en plena celebración y tras la conquista de un Mundial irrepetible, sujetaste con las manos la cabeza de una futbolista que hasta ese momento creías tu amiga y, tras preguntarle si podías, le diste un 'piquito'. Y creo también que ella te dijo «vale» y, como pudo observarse en sus declaraciones posteriores, le quitó importancia al asunto. Y se rio. Le hizo gracia hasta que alguien le sugirió que no debía hacérsela, órdenes del Partido. Y entonces, como si de una película de Hitchcock se tratara, el guion giró de comedia a película de terror.

No pienso que hubiera interés libidinoso en tu acción, que estuvo mal, del mismo modo que tampoco creo que a Míchel le gustara físicamente Valderrama cuando le tocó los pelendengues. Ni creo que Mapi León ardiera de deseo cuando rozó los genitales de Daniela Caracas, tan sólo quería sacarla de sus casillas. Pero con León se pusieron de perfil y contigo fueron de cacería por un interés político, por un puñado de votos mal contados, por otro asiento en el Congreso de los Diputados. Si, como Hermoso, Caracas hubiera denunciado, hoy Mapi León estaría, como tú, condenada por un delito de agresión, pero Daniela se arrugó porque tuvo miedo. Jenni no, Jenni surfeó la ola de Podemos.

Y en ese proceso tan doloroso que aún no ha finalizado, pagaste porque no quisiste entregar la cabeza de Vilda en bandeja de plata pero también pagaron a plazos vuestras esposas, madres, hijas, hermanas y amigas, que para estas feministas son mujeres de segunda clase. Por todas estas cosas yo sí te creo, Rubiales. Y porque tú no cambiaste de versión mientras que la de Hermoso mudó a lo largo del proceso.

Victor Hugo veía en la conciencia la presencia de Dios en el hombre. Estoy de acuerdo con el autor de 'Nuestra Señora de París'. Mi conciencia, que es una tocapelotas, no me dejaría denunciar falsamente a alguien pero el conocimiento que una persona tiene de sí misma también se entrena como se entrenan los pases o un gol. A la ultraizquierda le interesó demostrar que eras un machista del mismo modo que en 2021 quiso colgarle a Juan Cala el cartel de peligroso racista. Contigo lo lograron aunque yo, modestamente, sí te crea, Rubiales.