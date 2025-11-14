Suscribete a
Rubiales, yo sí te creo

«A la ultraizquierda le interesó demostrar que eras un machista del mismo modo que en 2021 quiso colgarle a Juan Cala el cartel de peligroso racista»

Saltitos y risas, la guardería del Barça

El beso de Rubiales a Jenni tras ganar el Mundial
Juanma Rodríguez

Rubiales, yo sí te creo. En lo tocante al beso que le diste a Hermoso, que fue lo que provocó el terremoto, te creo. No porque tenga fe en ti sino por lo que vi con mis propios ojos. Y lo que observé es ... que, en plena celebración y tras la conquista de un Mundial irrepetible, sujetaste con las manos la cabeza de una futbolista que hasta ese momento creías tu amiga y, tras preguntarle si podías, le diste un 'piquito'. Y creo también que ella te dijo «vale» y, como pudo observarse en sus declaraciones posteriores, le quitó importancia al asunto. Y se rio. Le hizo gracia hasta que alguien le sugirió que no debía hacérsela, órdenes del Partido. Y entonces, como si de una película de Hitchcock se tratara, el guion giró de comedia a película de terror.

