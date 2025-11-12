Suscribete a
ABC Premium

Rubiales vuelve a la carga: «No le pido perdón a Jenni Hermoso. Yo le pregunté y ella dijo 'vale'»

El expresidente de la RFEF, en sus primeras explicaciones desde su condena en el juicio por su beso no consentido, se presenta como víctima de una cacería política y acusa a la futbolista de «un cambio de versión interesado»

La selección desconvoca a Lamine y explota contra los servicios médicos del Barça: «Sorpresa y malestar»

Luis Rubiales, durante el juicio por su beso a Jenni Hermoso
Luis Rubiales, durante el juicio por su beso a Jenni Hermoso REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Luis Rubiales vuelve a escena. Nueve meses después de ser condenado por agresión sexual y multado con 10.800 euros por el beso no consentido a Jenni Hermoso, el expresidente de la Federación Española de Fútbol ofreció sus primeras explicaciones tras la sentencia.

En ... una entrevista concedida a 'El Chiringuito de Jugones', el granadino se presentó como una víctima por todo lo vivido durante los meses posteriores al episodio ocurrido en la celebración por la consecución del Mundial femenino. «Fue desacertado, pero de ahí a todo lo que se ha montado de manera desorbitada y distorsionada...», sostuvo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app