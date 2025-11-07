Suscribete a
Saltitos y risas, la guardería del Barça

«Sostres dio el otro día el banderazo de salida, pero ya se venía barruntando desde hacía tiempo que Flick llevaba francamente mal 'lo de Lamine'»

El penúltimo defensor vivo de Vinicius

Flick hace carantoñas a Lamine Yamal en el entrenamiento de este martes
Sostres advirtió el otro día por aquí que Flick dejaría de dirigir la guardería Saltitos y Risas al finalizar la actual temporada, y no habían pasado ni siquiera las preceptivas veinticuatro horas del necesario duelo cuando desde el club ya estaban deslizando los nombres ... de dos posibles candidatos a heredarlo, Luis Enrique y Cesc. No sé bien por qué pero la filtración me recordó mucho a aquella desgarradora escena de 'Zorba el griego', la de la muerte de Madame Hortense: todavía caliente el cadáver, yaciendo aún sobre la cama, las urracas del pueblo, vestidas de negro, invadían la casa para robarle a la muerta sus pertenencias de viva. El show debía continuar.

