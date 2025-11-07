Suscribete a
ABC Premium

Rubiales, sobre haber cobrado comisiones: «Yo no he trincado nunca, todo mi patrimonio es legal»

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha cargado contra Andreu Buenafuente por unas declaraciones

La jueza que investiga el caso Supercopa mete prisa a la UCO

Luis Rubiales en el vídeo publicado en sus cuentas de redes sociales
Luis Rubiales en el vídeo publicado en sus cuentas de redes sociales X/@Luis_Rubiales17

Europa Press

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace apenas tres días que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales regresó a las redes sociales. Unas 72 horas que ha exprimido para continuar defendiéndose, cargar contra quien lo critica y promocionar su libro. En concreto, ha ... afirmado que nunca ha «trincado» y que todo su patrimonio «es legal», al tiempo que ha desmentido haber percibido comisiones del exfutbolista Gerard Piqué por la Supercopa de España en Arabia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app