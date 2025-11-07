Rubiales, sobre haber cobrado comisiones: «Yo no he trincado nunca, todo mi patrimonio es legal»

Hace apenas tres días que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales regresó a las redes sociales. Unas 72 horas que ha exprimido para continuar defendiéndose, cargar contra quien lo critica y promocionar su libro. En concreto, ha ... afirmado que nunca ha «trincado» y que todo su patrimonio «es legal», al tiempo que ha desmentido haber percibido comisiones del exfutbolista Gerard Piqué por la Supercopa de España en Arabia.

«Ha habido tanta suciedad vertida en medios de comunicación, diciendo falsedades, como que tengo un equipo de béisbol en República Dominicana, que podría haber cogido parte de las comisiones de Gerard Piqué en el caso Supercopa, que tengo apartamentos en Cabo Verde o República Dominicana, y una villa de superlujo comprada con no sé qué dinero. Todo falso, todo mentira», dijo en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Noticia Relacionada Rubiales recurre ante el Supremo su condena por el beso a Jenni Hermoso Javier Lillo Considera que la Audiencia Nacional pudo incurrir en una infracción de ley al aplicar indebidamente el Código Penal por el delito de agresión sexual

Así ha respondido Luis Rubiales a un comentario del presentador Andreu Buenafuente en el programa 'Futuro imperfecto' de TVE, en el que el humorista dijo que en noviembre publican un libro «tres de los más grandes pensadores» de la época: Mariano Rajoy, Rubiales y el rey Juan Carlos. «Es la generación del 25, a la que te despistas, trinco», bromeó Buenafuente.

Hay gente que hace daño gratuito a mis hijas, a mis seres queridos y a mí. Con falsedades. Es una de las razones por las que decidí escribir #MatarARubiales para aclarar la verdad y contribuir a limpiar mi nombre.

El Señor @Buenafuente, presentador de @rtve ayer erró gravemente.… pic.twitter.com/tAqF5NE01n — Luis Rubiales (@LuisRubiales_17) November 7, 2025

Ante estas palabras, el expresidente de la RFEF ha optado por grabar un vídeo defendiéndose y subirlo a sus cuentas en redes sociales. En las imágenes, niega haber cobrado comisiones por la Supercopa de España en Arabia y tener posesiones en Cabo Verde o República Dominicana, además de exigir una rectificación a Buenafuente.

En este sentido, ha recordado que se ha sometido a una inspección de 17 meses de la Agencia Tributaria Española, que ha demostrado, según él, que todo su patrimonio es «legal». Asimismo, ha asegurado que todas sus posesiones las ha adquirido con el dinero que ha ganado en su trabajo y que ha declarado «100% en España».

El exdirectivo de la RFEF y del sindicato AFE, inhabilitado por la FIFA hasta 2026 por el 'caso Hermoso', ha reiterado su inocencia en la grabación. «Yo no he trincado nunca, yo soy un hombre honesto. Y rectificar es de sabios. Entonces, espero que rectifique», ha recalcado sobre el presentador y humorista.

Precisamente para evitar esas «falsedades», según él, Rubiales ha justificado la «necesidad» del lanzamiento de su libro 'Matar a Rubiales', editado por Última Línea y a la venta el 13 de noviembre. En la obra, el expresidente da su versión de los hechos sobre su salida de la RFEF tras haber sufrido, para él, la «mayor conspiración que haya conocido el fútbol español».

En sus más de 500 páginas, que incluyen fotografías y medio centenar de documentos, defiende que, «con sus políticas de apoyo al fútbol femenino, lo había llevado a la cima del deporte mundial». El exfutbolista andaluz habla también sobre «si tuvo algo» que ver, según él, el Gobierno; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el de LaLiga, Javier Tebas, o la influencia del mundo 'woke' en su dimisión.