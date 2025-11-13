Irene Montero responde a Rubiales: «Otro hombre desconsolado a las que las feministas hemos arruinado la vida»

La entrevista de Luis Rubiales en El Chiringuito de Jugones ha generado una nueva polémica política y mediática. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ofreció su primera intervención pública tras la sentencia por el beso no consentido a la jugadora Jenni ... Hermoso, ocurrido durante la celebración del Mundial femenino de 2023. En el programa, Rubiales aseguró ser víctima de una «campaña de la izquierda radical» y cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Igualdad, Irene Montero.

«Probablemente Irene Montero se aprendió el nombre de Jenni Hermoso ese día, porque no se sabía el nombre de ninguna ni le ha interesado el fútbol femenino jamás», afirmó Rubiales durante la entrevista con Josep Pedrerol. Además, cuestionó la autoridad de la exministra para pronunciarse sobre el caso: «Una señora que ha hecho lo que ha hecho con la ley del solo sí es sí, que ha permitido que estén en la calle violadores, no tiene capacidad moral para hablar sobre este tema».

La respuesta de Irene Montero

Las declaraciones del exdirigente federativo han obtenido respuesta directa por parte de Montero. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la actual eurodiputada de Podemos ha reaccionado a la parte en el que Rubiales se refiere a ella: «Vaya, otro hombre desconsolado al que las feministas hemos arruinado la vida y ya solo le queda ir a los programas de fútbol a llorar».

Montero ha continuado con un mensaje dirigido al expresidente de la RFEF: «A ver, Rubiales, el problema no es que yo no tenga ni puta idea de fútbol, el problema es que, a día de hoy, tú todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual. Qué malas somos las feministas, ¿eh?». La respuesta de la eurodiputada ha tenido una amplia repercusión en redes sociales.