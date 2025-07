Esther, con molestias, se retira del entrenamiento a cuatro días de jugar ante Suiza

El entrenamiento de este lunes ha dejado una imagen, cuanto menos, preocupante. Esther González ha notado unas molestias en el inicio de la sesión y se ha retirado hacia vestuarios tras una breve charla con Montse Tomé. La delantera se ha dirigido a la seleccionadora y, con cara de preocupación, se ha señalado el adductor. A falta de que le realicen pruebas o de que haya un comunicado de la Federación la participación de Esther ahora mismo en los cuartos de final es una incógnita. Posiblemente e trate de una sobrecarga y haya decidido retirarse por precaución, ya que solo faltan cuatro días para el trascendente partido ante Suiza y la futbolista es clave en el once de Tomé.

Esther ha cerrado esta primera fase como la máxima goleadora de la Eurocopa, con cuatro tantos que han ayudado a que España haya sido la selección más goleadora de todas las participantes. La delantera del Gotham se estrenó ante Portugal, anotando el primer tanto del 5-0 final. Solo necesitó dos minutos para abrir el marcador. Al filo del descanso marcó su segundo gol. También vio puerta en la goleada ante Bélgica (6-2). Esther desencalló un partido que se encontraba en tablas e inició la vorágine ofensiva de la selección. Su cuarto gol lo marcó ante Italia. Fue el que cerró el marcador, ya en la prolongación. En ese partido dispuso de más ocasiones y lo celebró con rabia.

«Para mí no hay ninguna diferencia entre jugar o no, entre marcar o no. Solo pienso en la presión, ayudar a mis compañeras, generar espacios para la segunda línea y en cuanto tenga una ocasión que vaya para adentro. Y, si fallo, siempre pienso que la siguiente la voy a meter», explicaba Esther recientemente. «Yo no miro para afuera. Me da igual lo que piensen los demás», añadía. La delantera tiene ahora cuatro días por delante para recuperarse de sus molestias musculares.