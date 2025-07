Jana confía en España: «Si demostramos lo que sabemos hacer dentro del campo pocos rivales nos pueden ganar»

Jana Fernández fue la jugadora encargada de comparecer ante la prensa. La futbolista del Barcelona fue titular en el último partido ante Italia, sustituyendo a Ona Batlle, a quién Montse Tomé dio descanso. «Estoy muy contenta. Estoy en un momento muy feliz de ... mi vida. Uno de los que más. En el fútbol me va muy bien, pero en lo personal también. Tengo minutos y estoy contenta. Estar con estas jugadoras y en este torneo es un sueño para mí y disfrutando de cada momento», arrancó la futbolista. «Nunca me hubiera imaginado, hace unos años que salía del quirófano de una operación de cruzado..., pero la vida igual que a veces te trae cosas malas, también te trae cosas bonitas», añadió.

El próximo rival es Suiza. «Lo afrontamos de la mejor manera posible. El equipo está con confianza. Suiza viene con muy buena afición, pero con muchas ganas de que empiece el partido», comentó. Y prosiguió: «Nuestras piernas están cansada, hemos empalmado otras competiciones y no hemos podido desconectar. Hemos podido tener un día libre y eso ayuda mucho mentalmente. Somos profesionales pero viene bien tener un día de desconexión. La sensación de todo el equipo es que llegue ya el viernes».

Jana valoró la buena convivencia entre todas las seleccionadas: «El ambiente es muy bueno. Vengo de un club, el Barcelona, que tiene muchas representantes y no he salido de mi zona de confort. Se respira un aire super guay y todo el mundo se lleva genial. Se nota en el ambiente y cómo jugamos dentro del campo». Es consciente de las expectativas que han generado y del ambiente que se generará en Berna ante Suiza: «Nos motiva que tanta gente nos siga. Conlleva presión pero no lo vemos así. Nos motiva mucho jugar contra la anfitriona y un campo lleno. Solo tengo palabras de orgullo porque me gusta que apoyen al equipo anfitrión. Me está pareciendo precioso y lo estamos disfrutando mucho también como espectadora».

En este sentido, la lateral aseguró que a Suiza «el público les puede ayudar mucho y va a ser difícil para nosotros, pero también vendrá afición nuestra y será una motivación más para ganar». Jana no quiere pensar en lo fácil que fue ganar a Suiza en los precedentes: «Plantear el partido como uno nuevo, como si no hubiéramos jugado nunca antes. Sabemos la potencia que tienen y lo dura que van a ser en muchos aspectos». E insistió: «Todas somos compañeras, muchas somos amigas. Todos aceptan su rol y tratan de aportar desde donde le toque. Nunca sabes cuándo vas a jugar. Las 23 somos necesarias para levantar el título y todos deben esperar su momento».

Jana no quiere ni imaginarse un tropiezo ante Suiza. «No lo hemos pensado mucho. Vamos al día a día. Soy muy creyente en lo que puede hacer este equipo, en la confianza en lo que sabemos hacer. Si demostramos lo que sabemos hacer dentro del campo pocos rivales nos pueden ganar».

Jana habló también de otras compañeras como Alexia. «Si alguien tiene ganas de estar aquí es ella. Con un plus de motivación por lo que pasó en la última Eurocopa. Lo está pudiendo demostrar. Está rodeada de las mejores para poder mostrar su fútbol. No le hace falta mucho para demostrarlo. Lo que es bueno para ella es bueno para el resto», aseguró antes de elogiar a Athenea del Castillo: «Me encanta porque es muy intensa y va muy bien a la presión. Y en ataque tiene un gran desborde. Ya lo vimos ante Italia».