El enésimo cruce de cables sin castigo de Raphinha con los árbitros

Raphinha, como buen brasileño, es un jugador de sangre caliente. Aunque a veces, demasiado. Inmerso en algunas polémicas estas últimas semanas, el atacante del Barcelona protagonizó otro tenso momento cuando Gil Manzano pitó el final del partido ante el Betis. Raphinha, que ... había sido suplente y entró para disputar la última media hora sustituyendo a Ferran, estaba muy molesto por el escaso tiempo que entendía que el colegiado había alargado (4 minutos) y por una última jugada en la que los culés reclamaban un córner que entraba dentro de este periodo de prolongación pero que e colegiado no permitió que se sirviera.

El brasileño era uno de los jugadores más enfadados y en cuanto Gil Manzano pitó el final se marchó a protestarle, obligando a sus compañeros a intervenir para que el incidente no fuera a más y evitar una sanción posterior. También la tomó con el asistente que se encargaba del ataque culé. Lewandowski fue el primero que trató de frenarle e inmediatamente actuó Hansi Flick, que trató de calmarlo y enviarlo al vestuario. El entrenador se interpuso entre Raphinha y el asistente de forma contundente encarándose con su futbolista. Ahí no acabó todo porque Ter Stegen quiso actuar como capitán y se llevó la peor parte.

El portero, vestido de calle (se está recuperando de su larga lesión) apareció en la entrada del túnel de vestuarios para calmar a su compañero y mandarle a la caseta. El germano le puso la mano en el pecho para que reaccionara y se calmara pero lejos de ello, provocó todo lo contrario y Raphinha se deshizo de Stegen con un fuerte empujón que dejó sorprendidos a los que estaban cerca y presenciaron la escena.

Las imágenes de Movistar, operadora que ofreció el partido, fueron muy claras y no dejan lugar a dudas ni segundas lecturas. En ellas se puede observar como el extremo azulgrana despotrica del auxiliar de Gil Manzano y se dirige a él muy enfadado. «¡A mi no me mandas callar, tú a mí no me mandas callar!», dijo el azulgrana. «Eres un maleducado», agregó. El malestar de Raphinha venía provocado, a su entender, por la actitud del asistente, que no le hizo caso en sus primeras quejas o apreciaciones. El brasileño tuvo suerte que el árbitro no recogió este incidente en el acta arbitral y no parece probable que el Comité actúe de oficio.

No es la primera ocasión que Raphinha protagoniza una polémica con los árbitros de un partido. Una de las últimas antes del partido ante el Betis, se produjo hace unas semanas (2 de febrero) durante el choque ante el Alavés (1-0), el del partido recordado por el brutal choque de cabezas entre Gavi y Conechy tras el que el fallecido doctor Miñarro obligó al azulgrana a dejar el partido. En un momento del enfrentamiento, las cámaras captaron a Raphinha muy enfadado con el equipo arbitral. Al ser sustituido por Ferran se fue diciendo: «Hay que decirle algo a ellos también, no sólo a nosotros». Hansi Flick se fue a por él para tranquilizarlo y que el incidente no pasara a mayores, pero nada más llegar al banquillo, el extremo soltó un improperio dirigido al cuarto árbitro por haber visto la tarjeta amarilla: «¡Sois todos cagones! ¡Cagones! La concha de tu p... madre». Una reacción que no dejó de ser extraña al tratarse de un partido exento de polémica y que ganó el Barcelona.

Esta algo irascible Raphinha. Durante este parón liguero a causa de los compromisos FIFA de selecciones nacionales se vio inmerso en una fuerte polémica por unas palabras suyas antes del Argentina-Brasil. El azulgrana, en una conversación con Romario. «Les vamos a dar una paliza dentro y fuera del campo», soltó, entre otras cosas. Esas manifestaciones enardecieron a los jugadores de la albiceleste y al público que se dio cita en la Monumental. Raphinha fue suplente en los dos siguientes partidos (Osasuna y Girona) para ser de la partida ante el Atlético, donde pudo hacer las paces con los argentinos que juegan en el equipo colchonero, especialmente con De Paul.