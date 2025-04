El Betis saca un empate al Barça y mantiene viva la Liga

El Madrid había tirado la Liga por la tarde y el Barça encaró la noche con la idea de tomar posesión de La Liga. Ferran Torres tuvo el merecido premio de la continuidad en el equipo titular. Una de las muchas virtudes del señor ... Flick es la gestión de los egos y las esperanzas de sus jugadores. A todos los ha hecho jugar mejor y con todos ha sido justo según lo demostrado en los minutos que han tenido. Muy querido el Betis en Cataluña: mucha afición bética y el cariño de la barcelonista. De los 8 millones de personas que viven en Cataluña, 500.000 nacieron en Andalucía. No era un derbi pero casi.

El Barça empezó como separado del partido. No exactamente mal, pero sí distanciado de cuanto acontecía en el terreno de juego. Sólo Lamine Yamal estaba inspirado y el Betis corría y llegaba aunque sin acierto de cara a portería. Pedro hizo lo primero importante, un potente disparo desde el límite del área que Adrián rechazó a córner. En el minuto siete Gavi con la derecha puso orden y marcó el primero. Tuvo la consideración de no celebrarlo por su pasado bético y fue altamente significativo que tras el gol corriera a abrazarse con su entrenador. Bonita manera de celebrar su partido número 100 con la camiseta del Barça. Bonito gesto con su ex equipo. Bonita demostración de gratitud con Flick. Además de ser un excelente futbolista, Gavi es una persona remarcable, muy bien educado por sus padres y por su mánager, Iván de la Peña.

Continuó el Betis batallando y Natan empató en el 16 con el permiso de Araujo, lamentable durante todo el partido y que estaba de turista en el área; y la colaboración de Tec, que vio cómo el balón le pasaba por encima. Más peligrosos los andaluces que los catalanes. Más vivaz el Betis, más despierto. Los jugadores del Barça no se rendían, insistían en la presión pero parecían algo frustrados: les faltaba fluidez, se les notaba el cansancio acumulado. Pedri, descomunal: 41 intervenciones en 28 minutos, y luego 60 en 40. Lamine Yamal acariciaba el gol pero le faltaban milímetros en el último trazo.

El Cucho Hernández tuvo el segundo pero fue egoísta y torpe, se llenó de pelota y desperdició un gran momento para su equipo. Los jugadores del Barça se fueron no muy contentos al descanso, hablando entre ellos, serios. No es que el Betis hubiera hecho una exhibición pero estuvo mucho mejor que la última vez que visitó Montjuic, en enero por la Copa, y encajó 5.

El Betis atacaba muy rápido a través de Antony, Raphinha empezó a calentar tras el descanso con la grada reclamando su electricidad. Lamine Yamal continuaba con sus detalles sedosos, casi perfectos. A Ferran le faltaban detalles y suerte. Al Barça no le fallaban los razonamientos, pero sí los mecanismos. Nada acababa de salir como se había pensado previamente. El Betis continuaba haciendo su partido, sin grandes alardes pero no demasiado lejos de marcar el segundo. Raphinha parecía efectivamente el cambio adecuado para dar al Barcelona más luz, más inspiración y acabar con el cierto colapso que sufría. Ninguno de los dos equipos caía en la vulgaridad de las faltas ni de perder el tiempo. Cada uno jugaba lo suyo: el Barça con más dominio, aunque intrascendente, y el Betis esperando su momento para correr y llegar aunque sin ser determinante en los últimos metros. Koundé tuvo la más clara en el 54 pero Adrián respondió con una mano prodigiosa. Eric y Raphinha en el 55 entraron por Ferran, mediocre, y De Jong, agotado.

El dominio del Barça creció con dos cambios y su presión se fue volviendo cada vez más agobiante. El Betis se defendía ordenadamente pero cada vez más cerca de su área y con más dificultades para correr. Los andaluces intentaban ganar tiempo y respiración en cada interrupción pero el Barça imprimía un ritmo insistente, veloz y el gol parecía cerca. El revulsivo de Raphinha era real y martillo local percutía incesantemente la portería de Adrián. Al Betis le costaba hacer algo con el balón y el sufrimiento pasó a ser su casi único sentimiento, un sufrimiento al que es verdad que cada vez le quedaba menos tiempo pero los minutos se le hacían eternos. Fermín y Gerard Martín entraron por Balde y Pedri. Mirada larga de Flick, que prefirió preservar a su estrella que la urgencia de dar un golpe definitivo a La Liga. Mucha clase el alemán.

Adrián en un insólito despliegue de talento durante todo el partido sostuvo a su equipo en el empate y mantuvo un poco la emoción de La Liga. Aunque tampoco demasiado, y yo creo que esto el Madrid es el primero que lo sabe.