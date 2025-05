El Castilla se ahoga en la orilla de Segunda

Parece que haya habido consigna en el vestuario del Eldense porque el equipo de Estévez no se había mostrado tan duro en la primera parte...

Está llevando la iniciativa el Eldense pero no está generando ocasiones

Raúl lo tiene claro y así se lo ha dicho a sus jugadores: si tienen el balón no les pueden generar ocasiones de gol.

"Min. 74: Mario Martin del Castilla, dentro de su área, empuja a un atacante del Eldense por la espalda. El árbitro no pita nada, pero es penal porque el defensor no tiene ninguna opción de jugar el balón", explica Martínez Montoro , árbitro de ABC

Vamos a ir a la prórroga si no lo impide alguien...

30 minutos para saber quién sube a segunda división. Si no marca nadie subirá el Eldense

Intentaba Peter una chilena pero no llega a darle bien

Qué raroooo. Estévez retira a Nieto, que ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. O tiene algún problema y no puede con su alma

Pajarero a derribado a Sergio Arribas dentro del área y el árbitro no dudaaaa. Penalti. sonríe Raúl en la banda

Ahora Arribas se engancha con el banquillo del Eldense. Me ha parecido ver otra roja

Lo tuvo el Castilla en su mano pero se le escapó de la forma más cruel. El gol encajado en la prolongación de la primera parte fue el factor psicológico que decantó la eliminatoria. El Madrid, que estaba dominando de cabo a rabo, se fue al descanso 1-2. Y luego no supo mantener la ventaja tras el penalti anotado por Arribas en la prórroga. Ortuño empató enseguida

Con la crónica de Daniel me despido de ustedes hasta la próxima narración. Espero que hayan disfrutado. si son del Eldense, enhorabuena. Si son del Castilla, hay que levantarse para volver a intentarlo. Muy buenas noches