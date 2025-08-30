Así será el calendario de la Champions: el Madrid debuta contra el Olympique de Marsella

Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Athletic Club ya conocen el calendario de la fase liga de la Champions. La UEFA ha hecho público esta mañana la distribución de las ocho jornadas, que se jugarán entre mediados de septiembre y finales de enero. Como es habitual, tendrán lugar los martes y miércoles, pero con dos salvedades. La primera jornada también se jugará el jueves, y la última solo se disputará el miércoles, con horario unificado para los 18 partidos.

El Real Madrid comenzará su andadura en la Champions frente al Olympique de Marsella. El Barça lo hará ante el Newcastle. El Atlético debutará contra el Liverpool. Y Villarreal y Athletic se medirán ante Tottenham y Arsenal, respectivamente.

Como partidos más señalados, el Madrid visitará Anfield en la cuarta jornada (4 de noviembre) y jugará contra el City en la fecha número seis (10 de diciembre).

El desplazamiento más complicado, a la localidad kazaja de Almaty para jugar ante el Kairat, llegará en la segunda jornada (30 de septiembre), por lo que el Madrid evita el frío extremo de las fechas más invernales. Ese partido, además, será a las 18.45. Juventus (22 de octubre), Olympiacos (26 de noviembre), Mónaco (20 de enero) y Benfica (28 de enero) completan el calendario del Real Madrid.

El Barça, por su parte, tras viajar a Inglaterra para jugar al Newcastle (18 de septiembre), recibirá en casa al PSG el 1 de octubre. Su otro partido estrella será ante el Chelsea, en Londres, el 25 de noviembre.

El Atlético será quien tenga el comienzo más duro al tener que estrenarse en Anfield (17 de septiembre). Luego recibirá al Eintracht en el Metropolitano (30 de septiembre) antes de regresar a Inglaterra para jugar contra el Arsenal (21 de octubre). Seguirán el Union SG y el Inter en casa (4 y 26 de noviembre antes de los desplazamientos a Países Bajos (PSV, 9 de diciembre) y Turquía (Galatasaray, 21 de enero-a las 18.45-) para terminar recibiendo en casa al Bodo (28 de enero).

FECHAS DE LA FASE LIGA DE LA CHAMPIONS

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026