El brasileño Oscar se desploma tras sufrir un problema cardíaco y es hospitalizado de urgencia

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, futbolista del Sao Paulo de Brasil de 34 años, fue hospitalizado de urgencia este martes tras desplomarse al sufrir complicaciones cardíacas mientras se ejercitaba en la bicicleta estática durante las pruebas físicas de pretemporada.

Fue el propio ... club el que informó del incidente en un breve comunicado:

«Durante los tests realizados en SuperCT, como parte de la preparación para la pretemporada 2026, Oscar presentó un incidente con alteraciones cardiológicas, siendo atendido rápidamente por los profesionales del club y el equipo médico del Hospital Einstein Israelita, que estaban presentes en el lugar.

Posteriormente, el jugador fue trasladado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que aclaren el diagnóstico.

Según el procedimiento habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará nueva información tan pronto como haya novedades del equipo médico, de acuerdo con Oscar».

Oscar se estaba preparando para volver a las canchas y tenía posibilidades de ser convocado para el derbi contra Corinthians correspondiente al Campeonato Brasileño y previsto para el próximo día 20. El jugador se encontraba en la recta final de la recuperación de una lesión en la pantorrilla izquierda, sufrida hace aproximadamente un mes.

La última vez que el mediocampista jugó fue el 19 de julio, precisamente contra el Corinthians, en el estadio Morumbi. Desde su regreso a Sao Paulo, ha disputado 21 partidos y marcado dos goles. Esta temporada, el jugador ha sufrido varios problemas físicos: una lesión muscular en el muslo izquierdo, edema en la misma zona, una fractura vertebral y, finalmente, la actual lesión en la pantorrilla.

Oscar destacó como centrocampista del Chelsea (2012 a 2016). En Inglaterra ganó dos títulos de Premier (2015 y 2017), una Carabo Cup (2015) y una Europa League (2013). En el conjunto londinense compartió vestuario con con los españoles Fernando Torres, Mata, Romeu, Fábregas, Diego Costa, Pedro y Marcos Alonso.

En diciembre de 2016 fichó por el Shanghai SIPG (ahora Shanghai Port) de la Liga china, una operación que rondó los 60 millones de euros y fue considerada la más cara en la historia del fútbol asiático en ese momento. Allí fue tetracampeón de la Superliga (2018, 2019, 2023 y 2024) y campeón de la Copa china (2024).

Internacional absoluto —y en categorías inferiores— con Brasil, fue campeón del mundo sub-20 (2011) y campeón de la Copa Confederaciones (2013). En 2024 decidió regresar a su país y firmó un contrato que le une al Sao Paulo hasta finales de 2027.

Los médicos ya habían detectado irregularidades cardíacas en Oscar el pasado mes de agosto, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses.

Sometido a varios estudios, los resultados no indicaron impedimentos para seguir practicando deporte profesional, pero el jugador ya advirtió que se retiraría si existiese un mínimo riesgo para su salud. De ahí que ahora, y según fuentes del entorno del futbolista citadas por la prensa brasileña, Oscar evalúa ahora la posibilidad de rescindir su contrato con el Sao Paulo.