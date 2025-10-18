Fútbol
Barcelona - Girona, estadísticas del partido
La LIga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Girona, de la jornada 9
BAREntrenador:
Hansi Flick4-3-3
25
232453
82117
102914
13
2121724
214203
819
GIREntrenador:
Míchel Sánchez4-4-2
Estadísticas
72.2%BAR
27.8%GIR
1 Goles 1
3 Remates a puerta 3
4 Remates fuera 2
1 Remates al palo 0
5 Asistencias 5
1 Asistencias de gol 1
4 Faltas cometidas 2
2 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
334 Pases correctos 116
23 Pases fallados 19
1 Fueras de juego 1
2 Paradas 2
5 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
