FC Barcelona
FC Barcelona
  • Pedri (12')
1
1
1ª parte
Girona
Girona
  • Witsel (19')

LaLiga EA Sports. Jornada 9 Sábado 18/10 16:15h. Árbitro Jesús Gil Manzano. Estadio Estadio Olímpic Lluís Companys. Canal DAZN

Fútbol

Barcelona - Girona, estadísticas del partido

La LIga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Girona, de la jornada 9

Barcelona - Girona, estadísticas del partido
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-3-3
  1. Wojciech Szczesny
    Portero    25
  2. Koundé
    Defensa    23
  3. Eric Garcia
    Defensa    24
  4. Pau Cubarsí
    Defensa    5
  5. Balde
    Defensa    3
  6. Pedri
    Centrocampista    8
  7. De Jong
    Centrocampista    21
  8. Marc Casadó
    Centrocampista    17
  9. Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Delantero    10
  10. Toni Fernández
    Delantero    29
  11. Marcus Rashford
    Delantero    14
25
232453
82117
102914
13
2121724
214203
819
Girona

GIR

Entrenador:
Míchel Sánchez4-4-2
  1. 13Gazzaniga
    Portero
  2. 2Hugo Rincón
    Defensa
  3. 12Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
    Defensa
  4. 17Daley Blind
    Defensa
  5. 24Álex Moreno
    Defensa
  6. 21Bryan Gil
    Centrocampista
  7. 4Arnau
    Centrocampista
  8. 20Witsel
    Centrocampista
  9. 3Joel Roca
    Centrocampista
  10. 8Portu
    Delantero
  11. 19Vladyslav Vanat
    Delantero
Estadísticas
72.2%FC BarcelonaBAR
27.8%GIRGirona
1 Goles 1
3 Remates a puerta 3
4 Remates fuera 2
1 Remates al palo 0
5 Asistencias 5
1 Asistencias de gol 1
4 Faltas cometidas 2
2 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
334 Pases correctos 116
23 Pases fallados 19
1 Fueras de juego 1
2 Paradas 2
5 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
