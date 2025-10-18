Barcelona - Girona en directo hoy: partido de la Liga, jornada 9

16:57 ¡La vuelve a tener Witsel! Recibe un pase de la muerte para hacer el 1-2 pero el remate se le marcha desviado. Está perdonando muchísimo el Girona.

16:56 ¡Tercer mano a mano que desperdicia el Girona! Los gerundenses rompen por vez tercera la adelantada línea defensiva del Barça. Esta vez fue Bryan Gil que se plnató ante Szczęsny, pero definió fuera.

16:55 Bombardea el Barça la portería del Girona Encadena varias ocasiones y saques de esquina. Están volcados los de Flick ante un Girona que podría estar sufriendo las consecuencias del desgaste físico de esta primera parte.

16:46 ¡¡Ahora Rashford al travesaño!! Potente disparo de falta el inglés que se encuentra con la madera. Aprieta el Barça en estos momentos.

16:45 No hay tregua, el ritmo del partido es trepidante El 1-0 de Pedri ha enervado el encuentro. Esto es una ida y venida constante.

16:44 ¡Paradón de Gazzaniga a De Jong! Gran combinación de Cubarsí, Toni y De Jong, que remató algo flojo y permitió al portero de Girona hacer muestra de sus reflejos.

16:42 ¡El palo Portuuu! Otro mano a mano del Girona, el segundo en dos miuntos, pero Portu resolvió al palo. Está perdonando mucho el GIrona.

16:41 ¡¡La tuvo Vanat para hacer el 2-1!! Pierde Kounde y el ucraniano se planta ante Szczęsny, pero el polaco sale y pone el cuerpo duro para bloquear el remate.

16:37 Goooolaaaaazoooo de chilenaaa de Witseeeel Toca Arnau de cabeza y el belga se inventa una brutal acrobacia para marcar un auténtico golazo. Tras el 1-0 se ha crecido el Girona y llevaba minutos atacando.

16:36 El Girona consigue romper el dominio culé Ahora sí progresan los de Míchel y rondan el área de Szczesny.

16:32 La presión tras pérdida del Barça deja al Girona sin balón Los culés están afixiando a los de Míchel, a quienes les está costando mucho hilar pases, con una extrema contundencia cuando pierden la pelota.

16:30 Goooooooooooool de Peeeeedriiiii Menuda jugada del canario. Recibe de Lamine, se gira y va amagando hasta que encuentra espacio para empujarla, con una precisión asombrosa, a la red.

16:25 El Barça volcado desde el principio Han salido a atacar los de Flick y han tenido ya un par de llegadas peligrosas a través de Lamine y Rashford.

16:21 ¡¡¡Protesta por el Villarreal-Barça en Miami!!! Los jugadores de ambos conjuntos realizaron el plante de 15 segundos sin jugar al inicio del partido en señal de protesta por la falta de transparencia de LaLiga en la organización del Villarreal-Barça en Miamo. Sin embargo, LaLiga mostró en directo una imagen muy lejana del verde, por lo que los espectadores no pudieron apreciar la protesta. Había dudas sobre si el Barça se sumaría a la protesta, y finalmente sí lo ha hecho. Todos los capitanes alcanzaron este viernes el acuerdo de realizar el paro. Reclaman más información a La Liga ante un proyecto que rechazan.

16:06 ¿Habrá servido el parón al Barça para recuperarse del tropiezo en el Pizjuán? La derrota en Champions ante el PSG de Luis Enrique fue un duro golpe para el Barça, que cayó ese fin de semana por 4-1 ante el Sevilla. Una mala racha que pueden revertir o prlongar hoy los de Flick. El Girona comenzó con mal pie la temporada, pero en los últimos tres partidos ha ido levantando cabeza. También puede dar un golpe sobre la mesa hoy en Montjuic.

15:54 Míchel usa toda la pólvora que tiene disponible Salen los gerundenses con Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Arnau, Witsel, Portu, Joel Roca, Bryan Gil y Vanat. Habrá que esperar para ver si forman defensa de cinco o Arnau se incorpora al centro del campo.

15:50 Flick saca un once con varias novedades En una delantera con numerosas bajas, Lamine sale de inicio pese a volver de lesión. Y la otra gran noticia es el debut de Toni Fernández, '9' de La Masia nacido en 2008 (17 años). Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Toni Fernández y Rashford.

15:45 El Girona también está plagado de bajas Míchel no puede disponer de Lemar, Ounahi, David López, Francés, Van de Beek, Juan Carlos Martín ni del sancionado Iván Martín. Lo bueno, que recupera a Tsygankov y Abel Ruiz, que ya han superado sus lesiones

15:44 Parón de selecciones accidentado, pero vuelven Lamime y Fermín Se ha llenado la enfermería del Barça tras las jornadas internacionales. Vuelven dos piezas claves como Lamine, hoy titular, y Fermín, pero Flick tiene de baja a Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Lewandowski, Joan García, Dani Olmo y Ferran Torres.