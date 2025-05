El Barça pasa entre bostezos y habrá clásico el domingo

Hubo un tiempo en el que la excelencia del Barça marcaba el camino del fútbol. Hoy es un equipo que juega a un deporte que es el que ustedes quieran que sea, pero lo que no es, es fútbol. Un partido del Barça es como cuando pasas toda una noche con una chica, pero solo has estado con ella cinco minutos. Le salvó que Osasuna no es el de la pasada temporada, una polémica jugada resuelta por Lewandowski y un destello de Joaculminado por Lamal. Se ha llenado de polvo el relato de ganar y jugar bien.

Jagoba apostó por una defensa de cinco, con Peña y Areso como carrileros, y David García, Catena y Juan Cruz de centrales. Sujetó bien el ataque del Barça, que ponía de su parte jugando a 'slow motion'. Sus dos mejores ocasiones en el primer acto, un disparo de Lewandowski respondido con una buena mano de Herrera, y otro de Ferran, cercano al palo derecho del guardameta rojillo, nacieron de errores en la salida de balón de Osasuna. Disparos en el pie.

Fragilidad de Osasuna

En el balón aéreo, fuga extraña esta temporada en Osasuna, también sufrían los de Arrasate. Lewandowski tuvo un remate franco a córner botado por Gundogan. En su mejor época, eso hubiera tocado la red.

Producción pírrica del Barcelona y desidia en defensa. Con muy poco, Osasuna se pudo ir al descanso por delante. La tuvo Areso, con un disparo que rechazó en Balde y acabó en saque de esquina. Y la mejor fue para Budimir, ya en el 39. Una llegada por la banda derecha del carrilero rojillo acabó en los pies del croata, que con un sutil toque le hizo un autopase con caño a Araujo. Peña estuvo atento y achicó el remate final de Ante, que con un poco de sangre fría podía haber regalado el gol a Arnaiz, libre de marca y con pase fácil.

BARCELONA - OSASUNA Semifinal de la Supercopa de España Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto (Pedri, min.61), Gündogan; Raphinha (Lamine Yamal, min.42), Lewandowski y Ferran Torres (Joao Félix, min.62).

Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto (Pedri, min.61), Gündogan; Raphinha (Lamine Yamal, min.42), Lewandowski y Ferran Torres (Joao Félix, min.62). Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, David García, Juan Cruz (Kike Barja, min.85); Iker Muñoz (Moncayola, min.69), Rubén Peña (Mojica, min.78), Arnaiz (Raúl García, min.69), Aimar Oroz, Moi Gómez (Rubén García, min.85) y Budimir.

Sergio Herrera; Areso, Catena, David García, Juan Cruz (Kike Barja, min.85); Iker Muñoz (Moncayola, min.69), Rubén Peña (Mojica, min.78), Arnaiz (Raúl García, min.69), Aimar Oroz, Moi Gómez (Rubén García, min.85) y Budimir. Goles: 1-0, min.59, Lewandowski. 2-0, min. 93, Lamine Yama.

1-0, min.59, Lewandowski. 2-0, min. 93, Lamine Yama. Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego). Amonestó a Catena (min.32), Iker Muñoz (min.39) y Arnaiz (min.56) en Osasuna.

Muñiz Ruiz (gallego). Amonestó a Catena (min.32), Iker Muñoz (min.39) y Arnaiz (min.56) en Osasuna. Incidencias: Estadio Al-Awaal Park, Riad.

Esa jugada retrató al defensa uruguayo, que desde que se rompió la mandíbula es un meme de sí mismo. Pierde carreras, duelos y tiene miedo a golpear el balón con la cabeza. Un síntoma preocupante de un Barça que se ha especializado en bostezos y aburre a las ovejas. Hay equipos en la liga saudí con más intensidad y ritmo que los de Xavi.

La charla al descanso del técnico catalán debió acercarse a una película de Hitchcock y eso agitó el trasero de los jugadores. Avisó en el 53 Ferran, con un control más giro en la frontal del área, finalizado con un disparo cercano al larguero. Preámbulo del polémico gol de Lewandowski.

En el 59, Arnaiz recibió un balón en zona central y de espaldas a portería rival. Christensen encimó al ariete rojillo, que acabó en el suelo quejándose de un rodillazo del danés. Muñiz Ruiz no señaló falta y la jugada continuó en las botas de Gundogan, un pase al espacio para Lewandowski y un disparo cruzado del polaco a la jaula. 1-0.

Jagoba se comía al cuarto árbitro y los jugadores pedían explicaciones al colegiado gallego Visto por la tele, no había una toma en la que quedara constancia de una acción punible de Christensen sobre Arnaiz. Del Cerro Grande también lo detectó así. No hubo llamadita. Habrá que seguir esperando para escuchar la primera conversación de VAR.

Con el partido ya cuesta arriba, Jagoba se cargó la línea de cinco y agitó el árbol. No tenía nada que perder. Raúl García, Moncayola y Mojica le dieron piernas y presencia ofensiva, pero era más ruido que nueces. La tuvo Budimir en el 77, en un disparo con la zurda que atajó Peña, solvente ayer. Antes, Joao exigió a Herrera, en una buena internada del portugués, finalizada con un disparo repelido por los puños de Sergio.

Insistió Osasuna en el tramo final, pero la sensación era que no marcaría ni con un penalti a puerta vacía. Quien sí lo hizo fue Lamine, en el 89, tras una conducción de cuarenta metros de Joao Félix. Control y disparo al palo derecho de Herrera. Xavi respiraba y el Barça ganaba tiempo. Otra cosa será lo que suceda en el clásico. Hace justo un año sacudieron al Madrid (3-1) en esta misma ciudad y en este mismo torneo, y presumieron del inicio de una nueva era. Veremos si el domingo pasa a ser la era más corta de la historia.