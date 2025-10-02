El Barça extrae su reflexión: «Ha sido un buen partido para ver dónde estamos»

Fútbol
Decepción en las filas del Barcelona, que vio cómo se le escapaba el partido en el último minuto después de adelantarse primero. Uno de los primeros en hablar fue Frenkie De Jong, que hizo autocrítica tras la derrota ante el PSG. «Estamos muy decepcionados. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa, te vas decepcionado», explicó el capitán, que reconoció la superioridad final de los franceses: «Ellos estaban mejor en la fase final y en la segunda parte en general. Nosotros hemos empezado mejor el partido pero en la segunda parte ellos estaban mejor que nosotros». El neerlandés realizó una buena reflexión: «Nosotros también tenemos bajas y ha sido un buen partido para ver dónde estamos. También somos un equipo top en Europa. Queda mucho y este partido no es determinante en Europa». Y concluyó: «No nos vamos contentos porque siempre queremos ganar pero queda mucho camino. Ha sido un partido bueno para ver dónde estamos. Tenemos que mejorar, lo sabemos y lo vamos a hacer».
Eric García también valoró el encuentro y aseguró que «estamos jodidos». «Creo que la primera parte hemos estado bien, hemos tenido ocasiones, hemos controlado. Cuando nos han metido el gol hemos bajado la presión y salían más fácil. En la segunda parte hemos ido a remolque y nos ha costado mucho. Teníamos el empate que servía de consuelo y al final nos han metido el segundo», explicó el defensor, que tuvo que ser sustituido: «Estaba agotado. El cambio es porque se me subía el gemelo». Eric ahondó en las causas de la derrota: «Han tenido más el balón, no hemos sabido presionar tan bien como en el primer tiempo. Si vas detrás del balón te cansas más. Ellos han tenido ocasiones». Y acabó: «El año pasado empezamos perdiendo en Mónaco. Hoy sabíamos que era un partido difícil. Queríamos ganar pero bueno, hemos pasado dos rivales muy difíciles y toca seguir».
Hansi Flick hizo una primera lectura de la derrota y no puso peros al resultado del encuentro. «La primera parte jugamos mucho mejor que la segunda. Hemos concedido demasiado porque estábamos cansados. Lo cierto es que el PSG es un equipazo, tiene jugadores muy jóvenes y muy rápidos y han hecho un partido fantástico. No hemos jugado a nuestro mejor nivel y contra un rival así es necesario. Ellos han merecido la victoria». El técnico germano se refirió a dos de sus jugadores: «Creo que Pedri y Frenkie han jugado muchos minutos. Es importante que estén frescos pero lo importante es el equipo».
Flick ha incidido en la cuestión física: «En la segunda parte se ha podido ver que había varios jugadores muy cansados. Han dado todos el máximo y creo que has de defender mejor cuando estás así, pero aprenderemos de ello». El preparador del Barcelona ha sido honesto cuando le han preguntado por la diferencia entre su equipo y el PSG: «Hoy no podemos decir que estemos al mismo nivel, pero creo que en mi equipo. estamos trabajando para alcanzar ese nivel. Queremos volver y para ello tenemos que entrenar y trabajar. Estoy seguro que podemos jugar así».
Gerard Martín, que mantuvo la titularidad en la banda izquierda, se sumó a los elogios hacia el PSG, reconociendo su superioridad en la segunda parte. «Creo que hemos comenzado bien el partido, pero en la segunda nos han impuesto su juego. Hemos perdido el control y hemos perdido balones muy fáciles, un equipo así es normal que te acabe marcando goles. La autocrítica es que no hemos jugado a lo que queríamos y nos han impuesto su ritmo de juego», expuso. El defensor quiso buscar también el lado positivo: «Al final es mejor que nos pase ahora para corregirlo de cara a las eliminatorias y a partidos de más adelante. Nos tenemos que exigir mucho más ante un equipo así. Hoy no lo hemos podido demostrar, pero seguro que más adelante tendremos oportunidad para hacerlo».
El PSG representaba la otra cara de la moneda. Luis Enrique estaba satisfecho tras conseguir los tres puntos. «Se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que juegan e intenta jugar y hacerse daño con el balón... es un partido muy completo. Han sido superiores hasta que han marcado el gol. Nos hemos recuperado, Nuno ha hecho una jugada increíble. La segunda creo que hemos sido mejores», apuntó. El entrenador del equipo francés añadió: «Equivocarse es normal. Vitinha con Pedri son los dos mejores mediocampistas del mundo. Nos ha costado mucho pararlos. Es bonito jugar contra estos jugadores. Provocan en ti esa sensación de querer superarte». Y elogió a Mayulu, autor del primer gol del PSG: «Mayulu tiene mucho nivel. Ya lo conoceréis. Reúne muchas cosas. Puede jugar por dentro, por fuera, le pega con las dos piernas... tengo mucha suerte».
«El año pasado sufrimos mucho y creo que será importante par ala confianza de los jugadores. Cuando tienes a jugadores como Mayulu, que tiene experiencia... Estamos contentos», explicó Luis Enrique, añadió: «No sé si el objetivo del top-8 es posible. Depende del calendario y tenemos un calendario muy difícil. Podemos ganar todos los partidos o perderlos, porque todos son equipos de alto nivel y si miráis el calendario es muy difícil. No me preocupa, lo más importante para mí es que tengamos esta mentalidad y este ADN que tenemos como equipo».
El asturiano valoró el camino que le queda también al Barcelona en Europa: «El Barcelona está entre los candidatos a ganar la Champions League, tienen un nivel altísimo. Me gusta cómo juegan y hay pocos equipos que tengan esa identidad tan clara como la que tenemos nosotros. Pero esto acaba de empezar y la competición empieza realmente con las eliminatorias y ya veremos cómo llegamos». Finalmente, añadió que «nunca hablo de los árbitros».
