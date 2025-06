El Barça derrota al Atleti en la final y se toma una Copa para ahogar las penas de la Champions

Un disparo de Claudia Pina desde la frontal encarriló la final de la Copa de la Reina para el Barcelona, Y ella misma se encargo de sentenciar el partido. La diferencia entre ambos equipos es tan abismal (¡el Atleti acabó tercero en ... la Liga a 26 puntos de las azulgranas!) que la duda era la cantidad de goles que iba a encajar Lola Gallardo. Las culés, acostumbradas a dominar en las competiciones nacionales casi ni celebraron el título (tercero junto a la Liga y la Supercopa de España), dolidas aún por la derrota en la final de la Champions ante el Arsenal. Europa es lo único que interesa a un equipo acostumbrado a arrasar en los torneos domésticos. Trató el Barça de ahogar sus penas continentales con con una Copa que les sabe a chupito y acabaron la temporada de forma brillante, aunque al equipo de Pere Romeu le parezca mediocre.

No faltaron los pitos al himno español, como en toda final de Copa, aunque en esta ocasión con la ausencia de la reina Letizia. Una nueva muestra del provincianismo del socio culé. Se hermanaron, no obstante, las dos aficiones, de acuerdo a la hora de cantar aquello de 'bote, bote, bote, madridista el que no bote'. Dominio del Barcelona desde el inicio, aunque la primera ocasión tardó cerca de un cuarto de hora en concretarse, con un disparo de Patri Guijarro desde fuera del área. Un minuto después, gol anulado a las culés porque el balón había salido por la línea de fondo antes del centro de Pina, y otro minuto después, petición de penalti por unas manos que el VAR no valoró. El Barça iba cercando la portería de Lola Gallardo.

Tanto fue el cántaro a la fuente que Claudia Pina lo acabó rompiendo. Jugada colectiva con el baló que llegaba a la frontal del área, donde estaba la goleadora azulgrana para batir a Gallardo de disparo fuerte y colocado. El balón pasó por debajo de las piernas de Lauren Leal y despistó a la guardameta del Atlético de Madrid. Pudo aumentar la ventaja Ewa Pajor (min. 32)tras un milimétrico centro de Aitana, pero su cabezazo salió fuera. Los minutos pasaban y el Barça era incapaz de aumentar la distancia pero el Atlético ni se acercaba a las inmediaciones de Cata Coll, espectadora de lujo de la final. Y cuando alguna jugadora rojiblanca traspasaba el mediocampo con intenciones ofensivas, ahí estaba Irene Paredes para desbaratar cualquier tentativa de peligro. Así se llegó al descanso.

En el minuto 62 llegó la jugada más peligrosa del atlético, con un disparo de Ajibade, que con su pelo azul trató de sorprender a Cata Coll. El partido transitaba por un momento anodino, hasta que volvió a aparecer Claudia Pina para anotar el segundo y dejar sentenciada la final. La sustitución de Engen tuvo sabor a despedida. Lágrimas de la noruega mirando a la grada y tocándose el escudo. TAl vez fue un guiño de Pere Romeu, que dejó en el banquillo a Mapi León. Con el pito final, alegría culé para celebrar un nuevo título, una Copa que debe restañar la herida causada en la Champions League.

FICHA DEL PARTIDO

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle (Jana 83'), Paredes, Engen (Schertenleib 89'), Brugts; Aitana, Patri, Alexia (Marta Torrejón 89'); Graham (Slma 68'), Pajor (Vicky López 83') y Pina.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Moraza, Lauren Leal, S. Lloris, Medina (Otermín 83'); Xénia, Fiamma, Boe Risa (Jensen 83'); Ajibade (Luani 76'), Gio (Sheila 90') y Tatiana Pinto (Ana Vitória 76').

Goles: 1-0 min. 25 Claudia Pina. 2-0 min. 74 Claudia Pina.

Árbitra: Marta Huerta de Aza (Col. Tinerfeño). Amonestó a Tatiana Pinto.