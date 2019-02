Fútbol Valverde duda si arriesgar con Messi El técnico no decidirá hasta poco antes del partido si el argentino es de la partida

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 06/02/2019 01:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lleva Ernesto Valverde toda la temporada asegurando que la prioridad es la Liga y también la Champions y ahora debería refrendar sus palabras en un momento en el que el rival es el Real Madrid. En condiciones normales, la alineación del Barcelona estaría plagada de suplentes para minimizar riesgos pero un clásico trastoca todos los planes y el técnico se enfrenta a varias dudas atenazado por la importancia del choque y contrariado por los consejos de los médicos. Si alguien puede decantar un partido ante el Madrid es Leo Messi y si la contractura que sufrió ante el Valencia por un rodillazo de Lato no entrañara ningún riesgo de lesión jugaría seguro. Pero el argentino no decidirá hasta horas antes del partido si es de la partida o si se queda en el banquillo para salir en la segunda parte si la ida de la semifinal se tuerce.

Valverde eludió todas las preguntas referentes a Messi y se limitó a comentar que «si Leo está bien jugará y si no lo está, no jugará, pero no creo que cambie el favoritismo porque en una semifinal entre Barcelona y Madrid no hay favoritos». Con el Lyon en el horizonte y el clásico liguero a tres semanas vista el orden de las prioridades está muy claro. El rosarino no arriesgará y más teniendo en cuenta que el choque de esta noche no es definitivo. «Lo más importante es que el jugador te diga que está bien. A partir de ahí hablas con los médicos para ver si hay riesgo y, viendo los pros y los contras, tomar una decisión», zanjó el preparador.

El que no estará es Ousmane Dembélé, al que Valverde ha dejado fuera de la convocatoria al entender que sería prematuro hacerle reaparecer. El francés se ha perdido los cuartos de final de la Copa ante el Sevilla y dos partidos de Liga (Girona y Valencia) por un esguince de tobillo que sufrió ante el Leganés al que se le añadió una amigdalitis este pasado fin de semana. El técnico le reserva para el partido de Liga de este próximo domingo ante el Athletic en San Mamés. El intermitente Coutinho, que ofreció la sensación de dar un paso adelante ante el Sevilla hace justo una semana, es el favorito para jugar ante el Madrid. «Se están cumpliendo los plazos que teníamos previstos con Dembélé», explicó el técnico, restando importancia a su ausencia en la lista de jugadores que disputarán el clásico.

Las dudas también se trasladan al centro del campo. Con Sergio Busquets y Rakitic como piezas intocables, la tercera plaza de la zona medular parecen disputársela entre Arthur y Arturo Vidal, aunque Aleñá podría tener su oportunidad. «Tener una experiencia siempre es un punto. Valoro que el engranaje funciona y Arturo siempre aporta cosas», explicó Valverde, que también elogió a Arthur: «Los jugadores marcan el estilo de juego. Por eso él vino al Barça. Es muy seguro con el balón. Siempre quiere la pelota, la administra bien y cada día es más vertical». Otra de las dudas que maneja el preparador está en el lateral derecho. Semedo o Sergi Roberto. El catalán parte con cierta ventaja debido a su polivalencia.