Comienza la hora de la verdad para Solari y su Madrid, y lo hace con la ida de semifinales de Copa ante el Barcelona, partido marcado por el calendario, que otorga más descanso a los azulgranas en ambos encuentros, en los que los de Valverde jugarán un día antes que los blancos: «Es curiosa la confección del calendario, espero que no se deliberada...»

El otro tema que centra el debate en torno a este primer clásico de tres en las próximas cuatro semanas, es la presencia o no de Messi. Solari se muestra elegante: «Siempre es bueno que los mejores jueguen pero no me influye para nada el hermetismo sobre su presencia o no. Lo importante es cómo afrontemos nosotros el partido».

Lo hará Solari con toda la plantilla su disposición, una vez recuperado Vallejo. Gran noticia para el técnico, pero también un dolor de cabeza: «Va a ser la lista más difícil porque habrá más jugadores que se quedarán fuera por decisión técnica»