Copa del Rey Messi entra en la convocatoria y se cae Dembélé La presencia del argentino en el choque copero contra el Real Madrid quedó en el aire tras las molestias sufridas en el partido de Liga contra el Valencia

S.D.

Actualizado: 05/02/2019 21:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las mayores incógnitas del clásico ha quedado resuelta. Después de que la presencia de Leo Messi en el duelo frente al Real Madrid quedase en el aire después de las molestias que sufrió en el partido contra el Valencia, toda duda ha quedado disipada.

Valverde, que se ha mostrado cauto a lo largo de los últimos días respecto al estado de Messi, ha convocado finalmente al argentino para la ida de las semifinales de la Copa del Rey que tendrá lugar en el Camp Nou. Así lo ha confirmado el Barcelona a través de las redes sociales.

No obstante, el técnico azulgrana no podrá contar con Ousmane Dembélé para el clásico. El atacante francés, a pesar de haberse entrenado con el grupo, se ha caído de una convocatoria en la que no ha podido entrar debido a una lesión que sufrió el pasado 20 de enero.