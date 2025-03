El plan de la Liga si hay un positivo por coronavirus

Hay futbolistas que se han creído que la apertura para quedar con otras personas es el retorno a la vida del mes de febrero, con libertad de contacto, de cercanía y de movimientos. Lo mismo sucede en la vida real, donde vemos a diario aglomeraciones de ciudadanos que incumplen las normas de seguridad ante el coronavirus . El Real Madrid afirma que jugará a puerta cerrada, sin público .

El protocolo de la Liga: si hay un positivo, se juega. Si un futbolista da positivo en el test que se realizará 24 horas antes de cada partido, será aislado, pero el encuentro se jugará si los demás jugadores dieron negativo en el PCR

El caso del barcelonista Semedo , que asistió a una reunión con amigos violando las reglas de distancia, o de los sevillistas Banega, Vázquez, De Jong y Ocampos, que realizaron una comida con las familias superando el número de asistentes permitido y sin cumplir la disciplina para evitar el contagio y difusión del Covid-19, han hecho reaccionar a Javier Tebas ha sido rotundo. El presidente de la Liga ha sido contundente. Si los futbolistas repiten estas situaciones, que ponen en peligro la disputa de las once jornadas de Liga que acaba de reanudarse, ordenará la concentración de las plantillas en hoteles o en sus ciudades deportivas, según las posibilidades de cada club.

Dos días después: la plantilla del jugador afectado se someterá a otra prueba. Si dan negativo, se entrenarán con normalidad

El máximo responsable de la patronal fue cuestionado ayer por estos capítulos que pueden desbaratar la continuidad del campeonato español y fue directo: « Esperamos no tener que llegar a este extremo. Pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección. Nosotros hemos demostrado confiar en los jugadores al desistir de la idea de no concentrarlos en los centros de entrenamiento. Lo único que pedimos a cambio es que esta confianza tenga un retorno, que no sea traicionada. Si nos saltamos las reglas no perjudicamos solamente a la Liga sino a la salud de la gente en general».

La advertencia es clara. Los futbolistas se negaron a realizar concentraciones , una postura que defendió la AFE en las negociaciones que llevaron a buen puerto el regreso de la Liga. Sin embargo, estas acciones pueden provocar contagios de terceras personas que arruinen la labor realizada durante estos noventa días sin competición.

Rastreo general: se hará un test a todas las personas cercanas al afectado

El máximo responsable de la patronal del fútbol español expuso hace semanas el protocolo de actuación en el retorno del campeonato. «Si hay un positivo, la Liga no se detendrá, se apartará a ese jugador y se le someterá a un control, pero la competición continuará». Ayer, la Liga especificó ese protocolo. Si un futbolista da positivo en el test que se le realizará 24 horas antes de un partido, será aislado y no podrá disputar el encuentro. El resto del equipo jugará, siempre que sus integrantes hayan dado negativo.

Dos días después del encuentro, los jugadores de esa plantilla se someterán de nuevo a una prueba PCR y, si dan negativo, volverán a su trabajo. El jugador apartado deberá recibir a los tres días el doble negativo para reincorporarse a los entrenamientos. Se rastrearán los contactos que haya podido tener ese futbolista en el partido anterior que hubiese disputado, para realizar controles médicos. También serán sometidos a test los familiares y personas cercanas que hayan estado en contacto con el futbolista.