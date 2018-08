Fútbol La misteriosa ausencia de Cristiano Los jugadores del Real Madrid se sorprendieron al comprobar que no acudía a la gala de la UEFA; habría recogido el premio a mejor delantero

Cristiano Ronaldo no acudió a la gala de la UEFA. Los jugadores del Real Madrid manifestaron su sorpresa por no volver a encontrarse con su excompañero en la entrega de premios del fútbol europeo. «Me ha sorprendido que no esté aquí», argumentó Ramos, que estaba acompañado por Keylor Navas y Luka Modric, elegido mejor futbolista de Europa.

Cristiano tenía preparador su avión en Turín, pero finalmente no quiso viajar y no se encontró con sus excompañeros Ramos, Modric y Keylor, ni con Florentino Pérez y el resto de la comitiva madridista

Precisamente ese triunfo de Modric es para muchos la única razón de la ausencia del luso. Ronaldo sabía que no ganaría el galardón como primer futbolista del continente y no acudió. Tenía previsto por la mañana viajar a la gala de la UEFA, pues su avión privado estaba listo, pero finalmente no voló.

El portugués no recogió, por tanto, el premio como mejor delantero de la temporada pasada, que rubricaba el monopolio de reconocimientos recibidos por el Real madrid: mejor jugador (Modric), mejor portero (Keylor), mejor defensa (Ramos), mejor mediocampista (también el croata) y mejor delantero, que lo ha ganado Cristiano por su temporada triunfal en el club español en la trayectoria de la Champions.