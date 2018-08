Real Madrid Así repartirá la portería el Real Madrid Lopetegui desea que Navas y Courtois se sientan importantes y les irá rotando

Tomás González-Martín

Navas o Courtois, esta es la cuestión. Julen Lopetegui desea que los dos se sientan importantes. Profesionales veteranos del Real Madrid manifiestan que no sería bueno que se repitiera la ambivalencia vivida con Diego López e Íker Casillas, cuando uno jugaba la Liga y el otro disputaba la Champions y la Copa, porque aquella experiencia no fue sencilla. Los dos se llevaban bien, pero solo hubo supervivencia, un problema que nada tuvo que ver con ese reparto, sino que estuvo marcado por Mourinho, quien generó un ambiente de discordia, enfrentado con Casillas, que envenenó la situación. Ahora, Julen Lopetegui piensa que no tendría problema en aplicar cualquier solución con Navas y Courtois, por una realidad muy distinta: él crea buen ambiente, no los incendia, y apoya a los dos guardametas por igual. Es la gran diferencia para que el técnico del Madrid manifieste que nunca se producirá un tenso duelo similar al que soportaron Diego López e Íker Casillas. De momento, tres partidos oficiales y todos para Navas.

El responsable técnico del Real Madrid ha analizado bien con Pablo Sanz y Juan Canales, su primer asistente y el entrenador de porteros, la política a aplicar para mantener la competencia y el protagonismo de los dos mejores porteros de los dos últimos Mundiales. Y tiene un plan bien diseñado.

El punto culminante de su filosofía de actuación marcará el devenir de la temporada: ni Navas ni Courtois estarán tres semanas sin jugar. Lopetegui elegirá a un cancerbero titular, pero el segundo disputará al menos uno de cada cuatro partidos. «Ninguno puede estar veinte días sin competir porque pierde el ritmo de competición», señalan desde el club.

La gran decisión

Courtois ha sido fichado, al margen de por su calidad, por su eficacia para salir por alto en el área y se presume que tras el primer parón de selecciones será el guardameta titular, sobre todo con vistas a la defensa del cetro continental. Es una situación complicada porque Navas ha jugado bien hasta hoy y ha sido el protagonista de los tres primeros encuentros oficiales de la temporada. En esta tesitura, el costarricense jugaría al cabo de dos o tres encuentros en la reserva. La alternancia, pues, será la norma.

En este reparto de partidos que Lopetegui planifica se augura que Courtois podría debutar el sábado en el Bernabéu frente al Leganés para acabar con el morbo de su estreno y eliminar también la ansiedad del belga por no haber competido todavía oficialmente en su primer mes como futbolista del Real Madrid. Tras esa tercera jornada de Liga, el 3 de septiembre llegará la primera concentración de selecciones y doce días después se verá la verdadera lucha por la titularidad. El gran dilema se vivirá los días 15 y 19 de septiembre en los partidos frente al Athletic y en el estreno de la Champions. Es en esa fase cuando comenzará la gran decisión por la titularidad. Y desde ese mismo momento nacerá la rotación. El cancerbero que haya perdido el combate jugará la jornada liguera anterior o posterior a cada envite europeo, según los rivales.

Lopetegui consolidará este reparto de esfuerzos, sin dejar de nombrar un guardameta preferente con otro guiño de respeto a los dos gallos del corral: ninguno monopolizará las dos grandes competiciones. Si Courtois es el titular habitual en la Copa de Europa, Navas también disputará uno o dos de los seis encuentros de la primera fase de grupos. El técnico no quiere escuchar que hay un portero fijo para cada competición porque eso suscita comparaciones odiosas, como sucedió con Casillas y Diego López.

Al llegar la hora de la Copa del Rey sí habrá un meta que se centrará en ella y otro en la Liga, especialmente en el mes de enero, cuando el torneo enfrenta a los grandes equipos de Primera a doble partido.

En todo caso, el técnico vasco y sus ayudantes argumentarán siempre a los dos aspirantes las razones de su elección y subrayarán ese reparto de oportunidades como reclamo. Lo que Lopetegui exigirá a los dos contendientes es que no se arriesguen a una lesión por mantener el puesto. Si alguno siente problemas físicos, deberá exponerlos al cuerpo técnico para evitar una dolencia mayor. La adquisición de Courtois se basó preferentemente en el temor a una grave lesión de Navas, que ya fue baja en dos etapas por su rotura del talón de Aquiles. El belga aporta tranquilidad y acaba con ese miedo.

La teoría dicta que Courtois es más completo que Navas y ascenderá al rango titular en el ecuador del mes de septiembre. Lopetegui pone nota en cada examen diario y no se casa con dar notoriedad a los fichajes o a los consagrados. Nacho volvió a dejar a Varane fuera del equipo, esa vez en Gerona. Marcelo fue sustituido. Modric entró de nuevo en el segundo tiempo. Odriozola ni se vistió. Se marchó Cristiano y con él se acabó la clase preferente. La portería tiene dos iguales para hoy.