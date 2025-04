El fútbol sala español cierra otro de sus grandes capítulos: Sergio Lozano anuncia su retirada

Ya lo había anunciado. La camiseta del Fútbol Club Barcelona sería la última en su carrera como jugador profesional de fútbol sala. Sergio Lozano ha sido fiel a su palabra y este viernes, primero del mes de abril de 2025, ha anunciado que al acabar la presente temporada colgará las zapatillas. Será el punto final a una brillante carrera que se ha alargado durante 14 temporadas y que pudo ser aún mejor de no haberse visto sacudida una y otra vez por las lesiones.

Acompañado por el presidente azulgrana Joan Laporta en el Auditori 1899, el que ha sido el capitán del equipo de fútbol sala las últimas seis temporadas y una de las grandes figuras de este deporte en España confirmó que dejará las pistas a sus 35 años para dedicarse a otros menesteres.

«Vengo a comunicaros algo que ha sido muy difícil para mí. Mi corazón y mi cabeza decían una cosa pero los planes de la dirección deportiva son otros. Dije que esta iba a ser mi última camiseta y así será», explicó el madrileño en una emotiva rueda de prensa en la que la emoción estuvo a flor de piel, incluso por momentos en el mandamás azulgrana. «Es un momento triste pero lloro de satisfacción», llegó a afirmar Laporta cuando tomó la palabra para glosar la carrera de Sergio Lozano.

"Va ser, és i serà un orgull portar la samarreta del Barça i portar el braçalet en aquests darrers anys" pic.twitter.com/vxO7Qvk6Af — Barça Futbol Sala (@FCBfutbolsala) April 4, 2025

«Fue, es y será un orgullo defender la camiseta del Barça. Lo he hecho todo por los culés, he dado siempre el cien por cien. Me gustaría agradecer al Barça, a Joan y a toda la cúpula del club porque desde que llegué lo he sentido como mi hogar. Gracias porque me habéis permitido tener mi sueño, pues desde pequeño soñé con vestir esta camiseta», prosiguió.

Disculpas por ser «un poco gruñón»

Tras dar las gracias a su familia, con especial énfasis a su padre («que seguro que está orgulloso allí arriba por haber cumplido su sueño») y a su mujer, a la que sintió siempre «muy cerca en muchos momentos duros», Lozano tuvo un agradecimiento también para los aficionados azulgranas, «porque me habéis demostrado todo vuestro apoyo en los momentos buenos, en momentos malos... en mis lesiones, y esa es una de las cosas más importantes que me llevo».

También se refirió el 'búfalo' a todos sus entrenadores, tanto en la élite como a los anteriores, a los que pidió «disculpas» por su carácter competitivo, que en ocasiones le llevó a ser «un poco gruñón».

Atrás quedarán seis títulos de liga, cuatro Champions, seis Copas de España, cuatro Supercopas y siete Copas del Rey. Casi treinta títulos que han convertido al de Arganda del Rey, forjado como jugador de fútbol sala en la cantera de Las Rozas-Boadilla, en un icono de este deporte y del club azulgrana, al que llegó en 2011 tras su paso por Cartagena y Segovia.

Pero no todo en su carrera fueron éxitos. De hecho estos podrían haber sido incluso más de no haberse interpuesto en su camino hasta cuatro lesiones graves de rodilla (2015, 2016 y 2021 y 2023).

«He sufrido lo peor que puede sufrir un deportista: las lesiones. Pero siempre he intentado afrontarlas con naturalidad, y lo que me ayudaba era volver a ponerme la camiseta azulgrana en el Palau», ha confesado el de Arganda, que tuvo también un recuerdo para el recientemente fallecido Carles Miñarro. «Gracias al doctor, que estuvo siempre a mi lado en las lesiones y seguramente es una de las personas por las que he podido estar jugando hasta ahora».

El '9', al techo del Palau

Durante su intervención, Laporta afirmó que «el Barça tiene memoria y generosidad» y anunció que la camiseta de Sergio Lozano con el dorsal número 9 colgará tras su retirada del techo del Palau Blaugrana junto a la de su amigo, ahora en la RFEF, el portero Paco Sedano, con el número 28. «Estará ahí para que todos nosotros podamos verla», agregó el presidente del Barcelona.

👕 El president @JoanLaportaFCB anuncia que la samarreta de Lozano i el seu dorsal '9' penjarà del Palau per sempre pic.twitter.com/tpHwZPPxvx — Barça Futbol Sala (@FCBfutbolsala) April 4, 2025

Por último, el mandamás azulgrana se dirigió a Lozano para decirle que «queremos que sigas en algún cargo ejecutivo en la sección de fútbol sala que ya definiremos». Un deseo que el todavía jugador recibió, junto al detalle de su camiseta, como «un honor y un orgullo» y que parece que podría llevarle a trabajar con las categorías inferiores de la sección.

«Ahora me queda disfrutar todo lo posible los tres meses que faltan y disfrutar con mis compañeros», zanjó Lozano.