Festival de San Sebastián
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

GOLF – COPA RYDER

Europa apaliza a Estados Unidos (4,5-11,5) y tiene en su mano reeditar el triunfo en Roma

Jon Rahm volvió a ganar junto a Tyrrell Hatton y sigue haciendo historia en 'foursomes'

Un Jon Rahm imperial da ventaja a Europa en la primera jornada de la Ryder

Rahm lidera la defensa de Europa ante EE.UU. con Trump en el campo

Jon Rahm del Equipo Europa después de embocar su putt en el hoyo 13
Jon Rahm del Equipo Europa después de embocar su putt en el hoyo 13 REUTERS

Nuria Pombo

«Estoy muy emocionado por mis jugadores y orgulloso por la pasión y el buen juego que han puesto de manifiesto en todo momento, pero todavía no hemos terminado el trabajo. No hay que lanzar las campanas al vuelo y celebrar la victoria antes ... de conseguir los 14,5 puntos que la otorgan», declaró Luke Donald abrumado por la enorme diferencia de siete puntos con la que sus huestes afrontan la última jornada.

